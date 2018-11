: Dazi, Macron: distruttivi per tutti - TelevideoRai101 : Dazi, Macron: distruttivi per tutti - IziResearch : Export di vino verso verso gli USA. L'Italia doppia la Francia. Dietro Spagna, Germania e Portogallo. Esportazione… -

Al G20 di Buenos Aires, "il rischio è che ci sia un testa a testa tra la Cina e gli Stati uniti e una guerra commerciale distruttiva per". Così il presidente francese,, al quotidiano argentino La Nacion. Secondo,"forum multilaterali come il G20" potrebbero di fatto restare "bloccati" da questo scontro. "Se non mostriamo dei passi avanti concreti, le nostre riunioni internazionali diventeranno inutili e controproducenti", aggiunge.(Di giovedì 29 novembre 2018)