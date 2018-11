Dash torna sopra quota 100 dollari

Gf Vip 3 - Stefano Sala e Benedetta Mazza - urla fuori dalla casa per il modello : "Ritorna da Dasha!" : In queste ore al Grande Fratello Vip tiene banco un piccolo giallo: la scorsa notte fuori dalla casa di Cinecittà si sarebbe sentito qualcuno urlare: "Stefano, ritorna da Dasha" e "Stefano, ami Benedetta?", in riferimento al triangolo amoroso sorto di recente all'interno del reality per celebrities.Da diverso tempo ormai l'ex professoressa de L'Eredità Benedetta Mazza è caduta tra le braccia del modello e coinquilino Stefano Sala, che ...