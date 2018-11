Darksiders 3 nel mirino della critica: THQ si difende e rilascia una patch

gamerbrain

(Di giovedì 29 novembre 2018)3 è finalmente giunto nei negozi, in questi giorni ci stiamo cimentando nel terzo capitoloserie in diretta su Twitch, e purtroppo ci siamo imbattuti in alcune problematiche già menzionate in parte dalla, la quale non ha accolto il titolo calorosamente.to: THQ risponde3 allo stato attuale è afflitto da alcuni problemi, ai quali THQ sta lavorando per una risoluzione tramitee aggiornamenti vari. Tra le problematiche riscontrate vi sono cali di frame, caricamenti lunghi durante il teletrasporto o a causamorte di Furia, caricamenti brevi ma spesso presenti durante le esplorazioni, blocchi improvvisi del gioco e una difficoltà discutibile, la quale mette a seria prova anche i giocatori che decidono di selezionare Storia per godersi la trama piuttosto che cimentarsi in ...