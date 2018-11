Danno ambientale per il commercio di cetrioli di mare | otto persone sotto processo

Chi inquina ripara - il punto sul Danno ambientale in Italia : 217 casi - in Sicilia il maggior numero di istruttorie : Tra 2017 e 2018 Ispra e le Agenzie ambientali hanno seguito, per conto del Ministero dell’ambiente, le istruttorie di 217 casi di danno ambientale distribuiti su tutto il territorio nazionale. La Sicilia è la regione dove sono state aperte più istruttorie (38), seguita da Campania e Puglia (25), Toscana (18). Un numero totale in costante aumento negli anni per effetto delle crescenti indagini giudiziarie e di una più diffusa sensibilità pubblica ...