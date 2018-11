D’Amato | su tema aborto non un passo indietro | solidarietà ad Alfonsi

romadailynews

(Di giovedì 29 novembre 2018) Roma – “Voglio esprimere la piena solidarieta’ al Presidente del Municipio I, Sabrinaper l’attacco ricevuto da Militia Christi che questa mattina ha interrotto il regolare svolgimento dei lavori d’aula. Suldell’e dell’applicazione della Legge 194 non faremo un”.“E’ una battaglia di civilta’ e per la salute delle donne”. Cosi’ in un comunicato l’assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.L'articolo D’Amato: sunon unadproviene da RomaDailyNews.