Da oggi il reggae è patrimonio dell' Unesco

(Di giovedì 29 novembre 2018) E' un giorno importante, per la musica di certo, ma anche per la cultura e l'arte internazionale. L'ha infatti dichiarato la musicacome un bene immateriale'umanità, da preservare e far conoscere. Un riconoscimento artistico importante per la musica di origine jamaicana, nota ai più grazie a Bob Marley, massimo esponente di questa tradizione musicale e culturale. Gli addetti ai lavori hanno giudicato questo stile musicale importante per capire le ingiustizie che ci circondano e per ricordare valori fondamentali come l'amore, la fratellanza e la giustizia sociale.Bob Marley e Peter Tosh Dadunque potremo annoverare ilcome un vero e proprio, degno di protezione e diffusione, perché intimamente connesso ai principi egualitari che le Nazioni Unite e l'vorrebbero portare avanti. Fondamentale per l'espansione del, e il raggiungimento ...