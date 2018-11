Da domani, la nuova rubrica ‘A spasso con Alf’ dedicata agli amanti degli amici a quattro zampe #guidecinofile

laragnatelanews

(Di giovedì 29 novembre 2018)Ogni venerdì un nuovo video per raccontare curiosità, aneddoti e qualità di ogni specifica razza canina. Ad accompagnarci in questo viaggio fatto di coccole, movimento e passione per gli animali, sarà Alfonso Montefusco che avevamo intervistato per voi tempo fa e che ora entra a far parte del nostro staff per lacon Alf.I video saranno esplicativi, curiosi e vi potranno anche aiutare nella scelta del “Cane perfetto”… ovviamente perfetto nel senso che meglio si potrà integrare nella vita dei ognuno di noi. Come gli umani sono diversi l’uno dall’altro, anche l’amico azampe va scelto in base alle sue peculiarità e necessità… non solo dall’aspetto esteriore che ci può attrarre o meno.Vi rimandiamo alla nostra intervista così per farvi una idea su chi è Alf, econ il primo ...