Cuore e sofferenza | è uno spettacolo azzurro | l’Italia stende la Lituania e ipoteca un

(Di giovedì 29 novembre 2018)soffre e batte lanonostante l’assenza dei big di NBA ed Eurolega: gli azzurri consolidano il proprio secondo posto e puntano a staccare il pass per i Mondiali 2019 già contro la Polonia PalaLeonessa di Brescia gremito e rumoroso per la 9ª giornata del Girone J delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019. Si scontrano le prime due del girone,con un passo e mezzo già in Cina e Italia alla ricerca di un’importante vittoria che permetterebbe agli azzurri di mantenere un vantaggio considerevole sulle inseguitrici Croazia, Ungheria e Polonia. Vittoria che arriva, con tantoRichard Morgano/LaPresse‘Provare ad essere squadra senza esserlo sulla carta’, era questo il mantra di una formazione priva delle proprie stelle NBA (Gallinari e Belinelli) o europee (Datome, Melli e Hackett su tutti, ma anche i milanesi, impegnati ...