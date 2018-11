Cuore e sofferenza - è uno spettacolo azzurro : l’Italia stende la Lituania e ipoteca un pass per i Mondiali 2019 : l’Italia soffre e batte la Lituania nonostante l’assenza dei big di NBA ed Eurolega: gli azzurri consolidano il proprio secondo posto e puntano a staccare il pass per i Mondiali 2019 già contro la Polonia PalaLeonessa di Brescia gremito e rumoroso per la 9ª giornata del Girone J delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019. Si scontrano le prime due del girone, Lituania con un passo e mezzo già in Cina e Italia alla ricerca di ...