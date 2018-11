Crollo ponte | maglia Nazionale all' asta

Un presepe ricorda Crollo ponte Morandi : ANSA, - GENOVA, 29 NOV - Un presepe raffigurante i resti del ponte Morandi con la natività tra le macerie del pilone crollato, accanto alle case da demolire e sullo sfondo il santuario della Madonna ...

Crollo ponte - Castellucci non risponde ai pm. Lascerà Autostrade - : L'ad della società, indagato insieme ad altre 20 persone , si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato dichiarazioni spontanee. La decisione di abbandonare Aspi sarebbe stata ...

Ponte Morandi - la rabbia dei commercianti coi gilet gialli : “Stiamo vivendo un incubo - a 4 mesi dal Crollo zero risultati” : Passano i mesi e monta la rabbia dei commercianti di Certosa, isolati dal resto della città a seguito del crollo del Ponte Morandi. Alle 18 di ieri era previsto un incontro con il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, il presidente della Regione, Giovanni Toti, e il sindaco e commissario straordinario alla ricostruzione Marco Bucci, ma appena è arrivata la notizia del rinvio dell’appuntamento per altri impegni istituzionali, i ...

Crollo ponte Morandi - tifosi uniti nel primo derby dopo la tragedia - : Stracittadina nel ricordo delle 43 vittime. Il governatore Toti: "Genova si riprenderà". Juric: "I liguri sanno uscire dalle situazioni difficili". Giampaolo: "Questa partita non può affievolire il ...

Crollo del Morandi - forse errori nei calcoli di installazione del carroponte : Due giorni fa i finanzieri hanno sequestrato il progetto, oltre ad altri documenti e file, nella sede della ditta Weico

Crollo ponte Morandi - Autostrade sospende trasporti eccezionali sull'A26 : Autostrade ha sospeso le autorizzazioni per il transito di trasporti eccezionali sopra le 75 tonnellate sull' autostrada A26, la tratta che da Genova Voltri si dirige verso nord...