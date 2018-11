: Crisi Ucraina,Merkel:c'è solo dialogo - TelevideoRai101 : Crisi Ucraina,Merkel:c'è solo dialogo - AndreBellins : RT @bordoni_saker: #Merkel: sulla crisi di #Kerch la parte ucraina dovrebbe tenere un approccio intelligente, tenendo conto che una soluzio… - AretimPolitics : RT @bordoni_saker: #Merkel: sulla crisi di #Kerch la parte ucraina dovrebbe tenere un approccio intelligente, tenendo conto che una soluzio… -

La cancelliera tedesca, Angela, ha detto che "non può esserci una soluzione militare" al conflitto in, dopo che il presidente ucraino,Poroshenko, ha chiesto alla Nato un sostegno con l'invio di navi nel Mar Nero. "Chiediamo attenzione anche alla parte, perchè sappiamo che possiamo risolvere le cosecon la ragionevolezza e il, perché non esiste alcuna soluzione militare a queste dispute", ha avvertito la cancelliera.(Di giovedì 29 novembre 2018)