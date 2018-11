Crisi Russia-Ucraina | Trump cancella l’incontro con Putin al G20 in Argentina 

Crisi Russia-Ucraina - un incidente cercato da Kiev e preso a pretesto da Mosca : Marinai ucraini speronati, feriti, arrestati e processati per direttissima, rei confessi in videoclip di volontari sconfinamenti nelle acque territoriali russe. Scene e toni, da parte sia russa che ucraina, da propaganda comunista Anni Cinquanta. La scena del crimine: una ‘battaglia navale’ nelle acque dello stretto di Kerch, tra il Mar Nero e il Mare d’Azov, un mare chiuso tra lembi di costa di Crimea, Ucraina e Russia: la Guardia ...

Europa League - Vorskla-Arsenal a Kiev : decisione Uefa dopo legge marziale nella Crisi Ucraina-Russia : La partita tra FC Vorskla e Arsenal, valida per il quinto turno di Europa League, si giocherà regolarmente, ma a Kiev all'Olimpiyskiy Stadium e non al Butovsky Vorskla Stadium di Poltava, una delle ...

Crisi Russia-Ucraina - Mosca gela l'Europa : "Non abbiamo bisogno di mediatori" : I venti di guerra tra Russia e Ucraina investono anche Bruxelles, mentre continua lo scambio di reciproche accuse tra Mosca e Kiev sulla responsabilità dell'incidente nello stretto di Kerch nel Mar Nero. Mosca non cerca mediatori. Il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, in conferenza stampa a Parigi, proprio durante la visita ufficiale in Francia, ha messo in chiaro che Mosca non ha "alcun bisogno di intermediari" nella vicenda del ...

Crisi di fiducia euro-atlantica ostacola la cooperazione tra Francia e Russia " Lavrov - : La Crisi di fiducia nella regione euro-atlantica impedisce la piena cooperazione della Russia e della Francia per liquidare minacce globali come il terrorismo, ha dichiarato il ministro degli Esteri ...

Scontro tra Russia Ucraina : dopo la Crisi navale riaperto lo stretto di Kerch : La Russia ha riaperto lo stretto di Kerch che collega il Mar Nero e il Mar d'Azov. Un gesto, questo, che dovrebbe abbassare la tensione dopo l'escalation innescata dal sequestro delle tre navi ucraine, avvenuto domenica 25 novembre. "Lo stretto è stato riaperto stamane", ha detto Alexei Volkov, amministratore delegato della società Porti Marittimi Crimei.La Russia aveva deciso di chiudere lo stretto di Kerch dopo aver accusato la ...

USA ritengono necessaria la cooperazione con la Russia sulla Crisi siriana - : Hale ha aggiunto che la Russia sta cercando di "indebolire l'influenza degli Stati Uniti e delle istituzioni del diritto internazionale" in tutto il mondo, anche in Medio Oriente.

Conte : Russia strategica per soluzione Crisi regionali : Roma, 24 ott., askanews, - 'Di fronte alle molteplici e complesse sfide globali per la sicurezza, è importante confrontarci con un partner strategico, la Russia è necessaria per individuare soluzioni ...