Crippa | “Puntiamo al 30% di energia da rinnovabili nel 2030”

(Di giovedì 29 novembre 2018) “Abbiamo fatto nei giorni scorsi una riunione per scegliere tra due scenari, è evidente che dobbiamo fare una scelta. Ci stiamo orientando su una scelta che punta al target del 30% di consumo finale dida fontial 2030 perché il target del 32% rappresenta una scelta problematica che richiederebbe un investimento elevato e il rischio di gap“. Così Davide, sottosegretario allo Sviluppo Economico, intervenuto al Forum Qualin corso a Roma. “Da qui a qualche anno la tecnologia riuscirà ad avere altre potenzialità – continua– Il piano deve essere quindi rivisto periodicamente mettendo intanto un punto fermo e puntando poi al rialzo per quanto riguarda l’obiettivo“. Per migliorare l’impegno europeo per il clima, come richiesto dall’Accordo di Parigi, era stato raggiunto, con l’appoggio del ...