Cosa prevede il Codice rosso contro la violenza sulle donne

Legittima difesa - Cosa prevede il ddl. Obiettivo ok finale a gennaio : Non è la prima volta che il leader della Lega 'surfa' su episodi di cronaca per rilanciare la sua azione politica, ma non bisogna dimenticare come il tema sia uno dei cavalli di battaglia del partito.

Violenza donne - Cosa prevede il “codice rosso” approvato dal governo. “Corsia preferenziale per indagini più rapide” : Una corsia preferenziale per le denunce e indagini più rapide sui casi di Violenza sulle donne. Il “codice rosso“, il disegno di legge che porta le firme del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e di quello della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei ministri. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli altri membri del governo durante la riunione hanno indossato un nastrino ...

Decreto sicurezza in pillole : ecco Cosa prevede : Il ' Decreto Salvini' che è stato approvato in via definitiva dalla Camera diventando legge, introduce una serie di novità in tema di immigrazione e sicurezza. ecco i punti principali del ...

Decreto sicurezza - Cosa prevede : dalla stretta sui permessi per motivi umanitari alle limitazioni ai “negozietti etnici” : Il “Decreto Salvini“, approvato col voto di fiducia alla Camera con 336 sì e 249 no, diventa legge. Introduce una serie di novità in tema di immigrazione e sicurezza. Diversi i temi affrontati, dalla stretta sui permessi di soggiorno alla sperimentazione del taser per i vigili urbani. Ecco i punti principali del provvedimento. stretta sui permessi – È abolito il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Questo viene ...

Cosa prevede il decreto sicurezza e immigrazione : La camera ha approvato il decreto sicurezza e immigrazione nella versione in cui era stato modificato e approvato dal senato il 7 novembre. Ecco Cosa cambia e quali sono le criticità. Leggi

Brexit - Cosa prevede l’accordo : E’ lunga 585 pagine la bozza dell’accordo sulla Brexit che stabilisce il divorzio del Regno Unito dall’Unione Europea, previsto per il 29 marzo 2019. L’accordo, che affronta, tra le altre cose, alcuni aspetti fondamentali come il periodo di transizione, i diritti dei cittadini europei che risiedono in Gran Bretagna dopo il 2019 e quelli dei cittadini britannici in Europa, gli impegni finanziari di Londra con l’Ue e ...

Monti sulla manovra : 'Si prevede uno scontro tra il governo e chi sa qualCosa di economia' : 'Da oggi c'è una dichiarazione pubblica e ufficiale da parte della Commissione europea che dice che la rotta intrapresa dall'economia italiana non è destinata né a portare alla riduzione del debito ...

Cosa prevede il ddl anticorruzione - Sky TG24 - : Misura bandiera del M5s, è stata al centro di forti polemiche nella maggioranza che sostiene il governo. Dallo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado, al daspo per i corrotti, dalle ...

Terra dei Fuochi - dai droni all’esercito : Cosa prevede il Protocollo : Terra dei Fuochi, dai droni all’esercito: cosa prevede il Protocollo L’intesa firmata a Caserta dal premier Conte e da 7 ministri, tra cui Di Maio e Salvini, punta alla prevenzione, con il coinvolgimento di Asl e medici di base, e alla sorveglianza dei punti più sensibili come i siti di lavorazione dei rifiuti a rischio di roghi ...

Che Cosa prevede il decreto Genova : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi, Genova ha il suo decreto dedicato. La notizia è, naturalmente, su tutti i giornali (insieme al pugno alzato da Toninelli in segno di vittoria). La conversione in legge del decreto Alle 10.50 di ieri il Senato ha dato il via libera alla conversione in legge del testo: 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. Mancano 10 voti tra i 5 Stelle, scrive Il Sole 24 Ore, ma Fdi di Giorgia Meloni si è ...

"Pacchetto famiglia" - che Cosa prevede : bonus bebè - congedi e voucher baby sitting : Di bonus bebè non v'era traccia nella manovra ed erano sorti parecchi interrogativi: ecco la nuova "proposta" firmata dal...