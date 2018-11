Coppa del Mondo di sci | cancellata seconda prova discesa a Beaver Creek

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : annulla la seconda prova di discesa maschile a Beaver Creek. Troppa neve caduta nella notte : Troppa neve e meteo instabile. La seconda prova di discesa libera a Beaver Creek (Stati Uniti), località statunitense che nel weekend ospiterà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino maschile, è stata annullata, non permettendo agli sciatori di affrontare la Birds of Prey. Una notizia non ideale per gli atleti che quindi debbono fare a meno di riferimenti utili in vista della gara che si disputerà sabato 1° dicembre. In particolare gli ...

Coppa d’Africa - Camerun sotto esame per l’organizzazione del 2019 : ecco l’alternativa : L’esecutivo della Confederazione africana si riunirà nei prossimi giorni ad Accra per decidere se confermare il Camerun come paese ospitante della prossima Coppa d’Africa in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2019. Dopo l’esame delle recenti visite per verificare il lavoro della macchina organizzativa (sicurezza, infrastrutture, stadi e alloggi), dovrebbe essere presa una decisione definitiva. Se l’opzione Camerun ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : la stagione della conferma per l’Italia. Tra certezze e la ricerca di volti nuovi : Il Biathlon italiano si appresta ad affrontare il quadriennio olimpico della maturità per gran parte degli atleti della generazione dei nati a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio del ’90. Si cercano conferme ma va costruito un eventuale ricambio generazionale perché dopo Pechino, con ogni probabilità, in pochi dei “veterani”, forse solo Lisa Vittozzi, proseguiranno nell’attività agonistica e non dimentichiamo che in mezzo, nel 2020, ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : torna Elia Viviani - qualche assenza nella Nazionale italiana : Terza tappa per la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2018-2019: dopo Saint-Quentin-en-Yvelines e Milton ci si sposta verso la Germania, nel Velodromo di Berlino. Programma che prevedere le gare dal 30 novembre al 2 dicembre: un totale di quindici finali. Si partirà, come di consueto, con gli inseguimenti a squadre che scatteranno già nel pomeriggio di domani nella località teutonica. In casa Italia c’è davvero tanta curiosità nel ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2018 : Ryoyu Kobayashi a caccia di conferme dopo la doppietta di Ruka - Italia presente solo con Insam : dopo il weekend complicato di Ruka, in cui le condizioni meteorologiche estreme hanno condizionato in parte il programma, il circuito maggiore maschile di Salto con gli sci si trasferisce a Nizhny Tagil (in Russia) per la terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Sul trampolino HS134 russo si disputeranno due gare individuali in cui il giapponese Ryoyu Kobayashi proverà a confermare lo strapotere dimostrato in Finlandia per allungare in ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018-2019 Lillehammer. Un mini Tour de Ski sulle nevi olimpiche per gli specialisti della tecnica libera : Un mini Tour de Ski di tre giorni sulla neve olimpica di Lillehammer, là dove i moschettieri azzurri seppero infilzare i padroni di casa nella staffetta più pazza della storia dello sci di fondo. La prima vera direzione, la Coppa del Mondo 2018-2019 la prenderà qui nel week end in arrivo con tre giorni intensi di gare che comprendono una sprint in tecnica libera maschile e femminile, la 15 km maschile e 10 km femminile a tecnica libera sabato e ...

Biathlon - Dorothea Wierer pronta per la stagione di Coppa del Mondo : “l’obiettivo è restare nella top 5” : Dorothea Wierer si prepara alla nuova stagione di Coppa del Mondo di Biathlon, indicando quelli che saranno i suoi obiettivi Dorothea Wierer è l’atleta di punta del Biathlon italiano, stando ai risultati delle ultime stagioni. “Spero di riuscire a confermarmi nelle prime cinque di Coppa del Mondo – ha spiegato l’altoatesina a FISI Tv (clicca qui per il video) -. Sicuramente non è facile perché il Biathlon comprende ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Dorothea Wierer “Voglio confermarmi tra le migliori - spero di non ammalarmi” : Dorothea Wierer si prepara a vivere il primo appuntamento di Coppa del Mondo a Pokljuka e l’azzurra si è raccontata in un’intervista a FISI Tv. Wierer ha parato della sua stagione: “spero di riuscire a confermarmi nelle prime cinque di Coppa del Mondo. Sicuramente non è facile perché il Biathlon comprende due sport, il fondo e il tiro, e deve combaciare tutto. È difficile, ma alla fine ho sempre raggiunto quello che ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Lake Louse prime gare veloci al femminile. Assenze illustri - ma torna Ilka Stuhec : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino apre le sue porte alla velocità. A Lake Louise, infatti, sono in programma in questo fine settimana due discese (venerdì e sabato) ed un superG (domenica). In Canada, però, sono veramente tantissime le assenti illustri e tra queste la prima è senza dubbio colei che è la padrona di casa, Lindsey Vonn. La campionessa americana non sarà al cancelletto di partenza a causa di un infortunio al ginocchio, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : weekend ricco di impegni a Beaver Creek - per le prime conferme e prove d’appello : Dopo l’antipasto di Lake Louise, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018-2019 saluta il Canada e si trasferisce in Colorado per la consueta tappa di Beaver Creek. Sarà un fine settimana quanto mai intenso ed interessante per i protagonisti del Circo bianco con tre impegni (supergigante, discesa libera e slalom gigante) che ci permetteranno di capire se i primi risultati a cui abbiamo assistito saranno confermati, oppure ci saranno ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : gli orari e come vederla in tv. Il programma completo : Dopo il fine settimana di Ruka, quest’anno il primo trittico di competizioni della Coppa del Mondo di sci di fondo si terrà a Lillehammer, in Norvegia dal 30 novembre al 2 dicembre: tre giorni di gare che comprendono una sprint a tecnica libera, una gara distance a tecnica libera ed una gara pursuit a tecnica classica. Per le gare della tre giorni norvegese la diretta tv è assicurata sia da Eurosport che da RaiSport+HD, mentre la diretta ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Kira Weidle prima nella prova di Lake Louise - Nadia Fanchini 11^ : Kira Weidle fa saltare il banco nella seconda prova della discesa libera di Lake Louise, località canadese che nel weekend ospiterà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino femminile. La tedesca, scesa col pettorale 2, è riuscita a regolare la concorrenza chiudendo con il tempo di 1:49.26: la teutonica è stata impeccabile nella seconda parte del tracciato e così ha chiuso al comando. La 22enne nativa di Stoccarda, che non vanta grandissimi ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Striedinger sorprende tutti nella prova di Beaver Creek - italiani attardati : Una grande sorpresa realizza il miglior tempo nella prima prova della discesa libera di Beaver Creek, località statunitense che nel weekend ospiterà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino maschile. Otmar Striedinger ha stupito tutti chiudendo in 1:42:45: sceso col pettorale numero 36, l’austriaco è riuscito a balzare al comando su una pista a lui particolarmente gradita visto che il 25enne conquistò qui il suo unico podio nel massimo ...