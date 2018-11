Coppa America di Vela | tappa inaugurale a Cagliari

Coppa America : tappa W.Series a Cagliari : ANSA, - MONTECARLO, 29 NOV - La Prada cup è stata varata ufficialmente poco fa nello Yacht club de Monaco. Si tratta della selezione degli sfidanti alla 36/a America's cup, in programma a Auckland nel ...

Slittino - cinque i convocati da Zöggeler per le due tappe di Coppa del Mondo junior in programma in Nord America : Felderer, Lukas Gufler, Hofer, Oberhofer e Nina Zöggeler: ecco i convocati per le tappe di Coppa del Mondo junior in Nord America Armin Zöggeler, direttore tecnico della Nazionale di Slittino artificiale, ha scelto gli atleti da portare in Nord America per le prime due tappe di Coppa del Mondo junior. Tra i convocati ci sono due uomini, Leon Felderer e Lukas Gufler, e tre donne, Verena Hofer, Marion Oberhofer e Nina Zöggeler: tutti hanno ...

Slittino - la Nazionale azzurra vola in America : in programma tre gare di Coppa del Mondo : Si parte per Whistler, venti giorni in Nord America per tre gare di Coppa del Mondo Archiviata la tappa inaugurale di Igls con il bel secondo posto di Dominik Fischnaller nel singolo maschile, la Nazionale di Slittino su pista artificiale lascia l’Europa e si trasferisce in America del Nord per oltre tre settimane, da lunedì 26 novembre (quando arriverà a Whistler, in Canada) a martedì 18 dicembre, durante le quali affronterà ben tre ...

Sci alpino - Coppa del Mondo oggi (domenica 25 novembre) : a che ora iniziano le gare in Nord America e su che canale vederle in tv : E’ stato un sabato semplicemente eccezionale per i colori azzurri. Dalla vittoria di Federica Brignone nel gigante di Killington alla doppietta sul podio nella discesa di Lake Louise con Christof Innerhofer secondo e Dominik Paris terzo. oggi si ritorna nuovamente in pista e soprattutto con gli uomini-jet l’Italia punta al bis nel supergigante in programma sul tracciato canadese. Difficile, se non impossibile, vedere un’azzurra ...

Sci alpino - Coppa del Mondo oggi (sabato 24 novembre) : a che ora iniziano le gare in Nord America e su che canale vederle in tv : Appassionati di sci, sarà un sabato assolutamente da non perdere! Scatta il primo fine settimana di gare valevoli per la Coppa del Mondo 2018-2019 in Nord-America per una giornata quanto mai importante. Si inizierà con la prima manche dello slalom gigante femminile a Killington alle ore 15.45, mentre la seconda sarà in scena sulla pista del Vermont alle ore 19.00. Ma non finisce certo qui questo sabato NordAmericano. Alle ore 20.00, infatti, ci ...