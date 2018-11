Copa Libertadores | la finale tra River Plate e Boca Juniors potrebbe disputarsi al

Copa Libertadores - il Boca Juniors risponde al River : “attaccati in maniera codarda con pietre - proiettili e gas” : “Attaccati in maniera codarda con pietre, proiettili e gas”, la nota del Boca contro il River Plate accende ancora di più la finale di Libertadores Il Boca Juniors non ci sta e replica alle provocazioni giunte questa sera dal presidente del River Plate. Quest’ultimo aveva accusato il Boca di tirarsi indietro, di non voler giocare, ma il patron Angelici ha risposto a tono con una nota dura: “Ci sono video che ...

Copa Libertadores - il presidente del River attacca il Boca : “è evidente che non vogliono giocare - adesso basta” : River Plate, il presidente Rodolfo D’Onofrio passa all’attacco puntando il dito contro il ‘collega’ Angelici del Boca Juniors “Che il Boca non voglia giocare è evidente ormai, al presidente Angelici dico che è arrivato il momento di smetterla. Non ha mantenuto la parola. Tutto il mondo ci sta seguendo, ed è arrivato il momento di finirla con questa vergogna, con le scartoffie. Il sapore di questa Coppa non è ...

Lo sfogo di un tifoso del River Plate : "Ci avete ucciso il calcio - la Copa Libertadores mettetevela nel c..." : Per lui è stata una " cronaca di una morte annunciata ", parafrasando un altro Gabriel simbolo del Sud America, García Márquez : "Io mi arrendo, sono esausto, non ce la faccio più. Questo Paese è una ...

Copa Libertadores - il presidente del River al Boca : 'Giocate la finale' : 'Non è la fine del mondo se si perde, nessuno deve lasciare il Paese in caso di sconfitta -prosegue D'Onofrio in conferenza stampa-. Non siamo responsabili di quello che hanno fatto quei 50 criminali ...

Copa Libertadores - il presidente del River a testa bassa contro il Boca : “Che il Boca non voglia giocare la finale di Copa Libertadores è evidente ormai, al presidente Angelici dico che è arrivato il momento di smetterla. Non ha mantenuto la parola. Tutto il mondo ci sta seguendo, ed è arrivato il momento di finirla con questa vergogna, con le scartoffie. Il sapore di questo trofeo non […] L'articolo Copa Libertadores, il presidente del River a testa bassa contro il Boca proviene da Serie A News Calcio - ...

Copa Libertadores - Doha favorita per ospitare River-Boca : Dopo la Supercoppa italiana del 2016 tra Milan e Juventus , il Khalifa International Stadium di Doha potrebbe ospitare un'altra grande classica. Sì, proprio la finale di Copa Libertadores che si ...

Copa Libertadores - River-Boca : Medellìn si offre per ospitare la gara : Copa Libertadores, continua la ricerca della Conmebol della location giusta per disputare la finale di ritorno River-Boca Il sindaco di Medellín, Federico Gutiérrez, ha offerto la possibilità che la sua città sia la sede della gara di ritorno della finale della Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. “Offriamo Medellín come scenario del calcio in pace”, ha scritto su Twitter il sindaco della città colombiana. La ...

Copa Libertadores - River-Boca si giocherà il 9 dicembre ad Asuncion in Paraguay : Si dovrebbe giocare il 9 dicembre ad Asuncion, capitale del Paraguay, il match di ritorno della finale di Copa Libertadores River-Boca. La decisione non è ufficiale, anche perché mancano gli ok di River e Boca, ma è l’ipotesi che la Conmebol, l’equivalente sudamericana della UEFA, sta studiando dopo la riunione di questa mattina che avrebbe dovuto portare alla […] L'articolo Copa Libertadores, River-Boca si giocherà il 9 ...

La finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si dovrebbe giocare l’8 o il 9 dicembre in una sede da definire : La CONMEBOL — la confederazione calcistica sudamericana che organizza la Copa Libertadores — ha trovato un accordo con i presidenti di Boca Juniors e River Plate per far disputare la finale di ritorno del torneo tra sabato 8 e domenica

Copa Libertadores - arriva la decisione della Conmebol su River Plate e Boca Juniors : i dettagli : Copa Libertadores, River Plate e Boca Juniors si dovranno affrontare nella finale di ritorno della competizione: i dettagli del comunicato della Conmebol Copa Libertadores, è arrivata la decisione ufficiale della Conmebol in merito alla finale di ritorno tra River Plate e Boca Juniors. La gara, secondo quanto rivelato dalla Federazione con un comunicato, verrà giocata l’8 o il 9 di dicembre in un luogo ancora da definire. Dopo gli ...

Copa Libertadores - Superclasico senza fine : River Plate indagato per l'aggressione al pullman del Boca : Si arricchisce di un nuovo capitolo la polemica legata alla mancata disputa del Superclasico di sabato 25 novembre tra River Plate e Boca Juniors , valido per il ritorno della finale di Copa ...