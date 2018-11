Copa Libertadores | è ufficiale | River-Boca si giocherà al Bernabéu il 9 dicembre con

La Copa Libertadores cambia… continente : il Santiago Bernabeu di Madrid scelto per la finale di ritorno fra River e Boca : La CONMEBOL spiazza tutti: Madrid scelta come sede della finale di ritorno della Copa Libertadore. Il Superclasico fra River Plate e Boca Juniors cambia continente Niente più Sud America, ma Europa. La finale di Copa Libertadores cambia addirittura continente! La scelta della CONMEBOL è apparsa fin troppo chiara: vista l’impossibilità di giocare in Argentina per questioni di ordine pubblico, dopo i recenti scontri che hanno ...

River Plate-Boca Juniors - Finale Copa Libertadores 2018 : dove e quando si gioca? Data - programma - orario e tv. Ufficiale la sede del recupero : Dopo la suggestione di Genova o l’ipotesi di Abu Dhabi, la Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors è destinata a svolgersi a Madrid. Secondo i media spagnoli si dà ormai per certa questa scelta. Relativamente alla Data si parla infatti di 8 o di 9 dicembre, con quest’ultimo giorno il più probabile (ore 20.30). Vero è che il Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid, per una serata avrà i forti ...

Copa Libertadores - la finale tra River Plate e Boca Juniors potrebbe disputarsi al Bernabeu : Copa Libertadores, la finale tra River Plate e Boca Juniors non si giocherà in Argentina: prende piede l’ipotesi Bernabeu River Plate e Boca Juniors dovranno affrontarsi per la gara di ritorno della finale di Copa Libertadores. Dopo gli scontri di Buenos Aires, la Conmebol ha deciso che l’incontro si disputerà fuori dal territorio argentino, scatenando una sorta di caccia alla sede migliore per la disputa della tesissima ...

Copa Libertadores - il Boca Juniors risponde al River : “attaccati in maniera codarda con pietre - proiettili e gas” : “Attaccati in maniera codarda con pietre, proiettili e gas”, la nota del Boca contro il River Plate accende ancora di più la finale di Libertadores Il Boca Juniors non ci sta e replica alle provocazioni giunte questa sera dal presidente del River Plate. Quest’ultimo aveva accusato il Boca di tirarsi indietro, di non voler giocare, ma il patron Angelici ha risposto a tono con una nota dura: “Ci sono video che ...

Copa Libertadores - il presidente del River attacca il Boca : “è evidente che non vogliono giocare - adesso basta” : River Plate, il presidente Rodolfo D’Onofrio passa all’attacco puntando il dito contro il ‘collega’ Angelici del Boca Juniors “Che il Boca non voglia giocare è evidente ormai, al presidente Angelici dico che è arrivato il momento di smetterla. Non ha mantenuto la parola. Tutto il mondo ci sta seguendo, ed è arrivato il momento di finirla con questa vergogna, con le scartoffie. Il sapore di questa Coppa non è ...

Copa Libertadores - il presidente del River al Boca : 'Giocate la finale' : 'Non è la fine del mondo se si perde, nessuno deve lasciare il Paese in caso di sconfitta -prosegue D'Onofrio in conferenza stampa-. Non siamo responsabili di quello che hanno fatto quei 50 criminali ...

Copa Libertadores - Doha favorita per ospitare River-Boca : Dopo la Supercoppa italiana del 2016 tra Milan e Juventus , il Khalifa International Stadium di Doha potrebbe ospitare un'altra grande classica. Sì, proprio la finale di Copa Libertadores che si ...

Copa Libertadores - River-Boca : Medellìn si offre per ospitare la gara : Copa Libertadores, continua la ricerca della Conmebol della location giusta per disputare la finale di ritorno River-Boca Il sindaco di Medellín, Federico Gutiérrez, ha offerto la possibilità che la sua città sia la sede della gara di ritorno della finale della Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. “Offriamo Medellín come scenario del calcio in pace”, ha scritto su Twitter il sindaco della città colombiana. La ...

Copa Libertadores - River-Boca si giocherà il 9 dicembre ad Asuncion in Paraguay : Si dovrebbe giocare il 9 dicembre ad Asuncion, capitale del Paraguay, il match di ritorno della finale di Copa Libertadores River-Boca. La decisione non è ufficiale, anche perché mancano gli ok di River e Boca, ma è l’ipotesi che la Conmebol, l’equivalente sudamericana della UEFA, sta studiando dopo la riunione di questa mattina che avrebbe dovuto portare alla […] L'articolo Copa Libertadores, River-Boca si giocherà il 9 ...