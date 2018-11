Conto alla rovescia per il G20 | Buenos Aires già nel caos

Inizia il Conto alla rovescia per la 13edizione del Festival SU LA TESTA di Albenga : Peppe Voltarelli musicista dalla storia straordinaria, alfiere della nostra musica tra gli italiani emigrati nel mondo con lunghissimi tour in Sud America, Usa, Canada, Germania e Belgio. Giulio ...

Fiato sospeso per InSight - Conto alla rovescia per la discesa su Marte : ecco perché gli ingegneri definiscono la fase di atterraggio come “minuti di terrore” : Sbarcherà il 26 novembre su Marte un altro rover, a 6 anni di distanza dall'”ammartaggio” di Curiosity e a 2 anni dall’incidente del lander europeo Schiaparelli: InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), missione targata NASA, sarà il 14° veicolo a posarsi sul pianeta rosso dopo la prima missione, la sovietica Mars 2 del 1971. Se tutto procederà secondo i piani sarà il 3° rover ...

Milan - Higuain si presenta davanti alla Corte d’Appello : così il Pipita punta ad ottenere lo sConto : L’attaccante rossonero si presenterà davanti alla Corte sportiva d’appello per ottenere la riduzione di un turno della sua squalifica La reazione nei confronti dell’arbitro Mazzoleni nel finale di Milan-Juventus è costata due turni a Gonzalo Higuain, che spera adesso in uno sconto di pena che possa farlo scendere in campo contro il Parma il prossimo 2 dicembre. Fabio Ferrari/LaPresse Il Pipita e l’avvocato del club ...

Sci : Conto alla rovescia per il Memorial Fosson : Mancano venti giorni allo 'start' del Memorial Fosson che dall'anno scorso ha un nuovo 'padrone' da sfidare. Dopo sei anni di dominio dell'Equipe Limone, il successo finale dell'edizione 2017 è andato ...

Natale - a Legnano è partito il Conto alla rovescia : ... ecco come Legnano si preparerà al gran giorno Tre grandi alberi in altrettante piazze cittadine, il calendario dell'avvento gigante che tanta ammirazione aveva destato l'anno scorso, gli spettacoli ...

Range Rover Evoque – Splendide sculture wire form per le vie di Londra : inizia il Conto alla rovescia verso il debutto [GALLERY] : L’installazione di alcune sculture wire form per le vie di Londra danno il via al conto all rovescia verso il debutto mondiale dell nuova Range Rover Evoque Land Rover ha fatto partire il conto alla rovescia verso il debutto mondiale della nuova Range Rover Evoque con una serie di sculture wire form ispirate al nuovo modello. Le opere d’arte a grandezza naturale, poste in varie vie di Londra, hanno richiamato una folla di ...

Conto alla rovescia per l’atterraggio di InSight su Marte : un’operazione delicatissima a cui partecipa anche l’Italia : Partito il Conto alla rovescia per il prossimo “ammartaggio”, l’atterraggio su Marte: a tentare l’impresa sarà InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), il lander NASA incaricato di riportare gli USA sul suolo del pianeta rosso quattro anni dopo il touchdown del rover Curiosity, avvenuto nell’agosto 2014. Il contatto con Marte è previsto alle 15 (Eastern standard time – Est) del 26 ...

Brexit - grido di allarme dei coltivatori diretti : non sia agricoltura a pagare Conto : A pagare il conto della Brexit non deve essere l'agricoltura che è un settore chiave per vincere le nuove sfide che l'Unione deve affrontare , dai cambiamenti climatici all'immigrazione alla sicurezza.

Pace fiscale o maxi sConto : le idee del Governo per recuperare l'Ici non versata dalla Chiesa : Cercare una Pace fiscale tra Italia e Vaticano per risolvere la grana degli arretrati Ici che la Chiesa deve allo Stato per il periodo 2006-2011. Secondo quanto riportato dal quotidiano il Messaggero, è questa l'ipotesi alla quale sta pensando il Governo alle prese con la grana piombata una settimana fa su Palazzo Chigi quando la Corte di giustizia Ue ha riaperto il caso dei rapporti tra Stato e Vaticano in materia di tasse. Occorre ...

Decreto Genova - Conto alla rovescia : pronta la squadra di “Bucci-commissario” : Ad affiancare il primo cittadino nella struttura per la ricostruzione di ponte Morandi potrebbero essere 2 vice con profili “tecnici”

Cmc non rimborsa la cedola del bond : Conto alla rovescia per evitare il default : "Cmc rende noto che non sarà pagata puntualmente alla scadenza del 15 novembre 2018 la rata di interessi in favore dei titolari del prestito obbligazionario emesso in data 16 novembre 2017" . Nella ...

'Io - cacciato dalla Juve per un sms alla compagna di Bettega'. Il racConto della 'meteora' Pericard : Vincent Pericard è un ex calciatore francese che, fra il 2000 e il 2002, ha vestito la maglia della Juventus . Un'esperienza non indimenticabile la sua in bianconero, dove ha totalizzato appena una ...

Uccide la moglie affetta da Alzheimer allo stadio finale : nessuno "sConto etico" dalla Cassazione : In attesa che il Parlamento, sollecitato dalla Consulta, faccia una legge sull'eutanasia entro il prossimo settembre, la Cassazione rimane del parere - espresso altre volte - che non meriti le attenuanti di aver agito con "particolare valore morale" chi Uccide una "persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica". Così la Suprema Corte ha confermato la condanna per omicidio volontario senza 'sconto etico' a ...

Condono fiscale - Conto alla rovescia : Roma, 7 nov., AdnKronos, - Arrivano online i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sui condoni fiscali, contenuti nel decreto legge varato lo scorso mese. Si parte martedì prossimo, con i casi di ...