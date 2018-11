Conte vedrà Mbs sabato | chiederà chiarimenti su caso Khashoggi

Conte ad Abu Dhabi - vedrà il principe : 8.09 Il premier Giuseppe Conte è arrivato nella notte ad Abu Dhabi dove avrà un incontro bilaterale con il principe ereditario dell'emirato di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan. Prima, in uno degli alberghi più famosi della capitale emiratina, situato nelle Etihad Towers, Conte avrà invece un incontro con una rappresentanza di imprenditori italiani.

Conte : 'Rivoluzione è appena iniziata. Effetti si vedranno dal 2019 : È proprio per questa ragione che ci siamo convinti che la ricetta per la nostra economia debba essere responsabile sì, ma espansiva, …, Renderemo l'Italia un Paese dove è più semplice fare impresa ed ...

Domani la manovra sarà inviata a Bruxelles. Conte : 'L'Ue vedrà che è credibile' : In serata summit a Palazzo Chigi in vista del Cdm che dovrà varare anche il decreto fiscale. Reddito di cittadinanza modulato per regioni -

Conte : "Debito/Pil giù in tre anni". Di Maio cauto : "Per il 2020 e 2021 si vedrà" : 12.35 - Il vicepremier Luigi Di Maio è intervenuto stamattina sui lavori in corso in queste ore a Palazzo Chigi, confermando di fatto le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma preferendo non esprimersi sulle cifre emerse in mattinata sul rapporto debito/Pil per i prossimi tre anni.Di Maio si è limitato a confermare il 2,4% per il 2019, che è la cifra su cui si è trovato l'accordo, ma sui due anni successivi preferisce andarci ...

Conte : "Debito/Pil giù in tre anni". Di Maio cauto : "Per il 2020 e 2021 si vedrà" : 12.35 - Il vicepremier Luigi Di Maio è intervenuto stamattina sui lavori in corso in queste ore a Palazzo Chigi, confermando di fatto le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma preferendo non esprimersi sulle cifre emerse in mattinata sul rapporto debito/Pil per i prossimi tre anni.Di Maio si è limitato a confermare il 2,4% per il 2019, che è la cifra su cui si è trovato l'accordo, ma sui due anni successivi preferisce andarci ...