Conte tratta manovra con Juncker - Salvini : il 2 - 4% non è Bibbia : ...dove la prossima settimana l'esecutivo dovrebbe porre la fiducia sul provvedimento.Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato a Buenos Aires in Argentina insieme al ministro dell'Economia ...

Conte-Salvini-Di Maio - trattare sulla Manovra si può : “rivedremo spese e deficit” : Il pugno di ferro cambia materia e si trasforma in qualcosa di più morbido, perché al termine del vertice di maggioranza di ieri sera, ciò che ne è uscito è un Governo disposto a trattare con l’Europa, seppur di qualche margine: trattare sulla Manovra si può e siamo pronti a rivedere le spese, senza attaccarci come sanguisughe a pochi decimali di deficit. Insomma, piccola rivoluzione del Governo giallo verde sul fronte della Legge di bilancio, a ...

Manovra - la trattativa segreta di Giuseppe Conte. Juncker : 'Se non cambia non potrò frenare i falchi' : La trattativa tra Giuseppe Conte e Jean Claude Juncker è avviata. Dopo settimane di tensione il premier del governo giallo-verde e Juncker si sono fatti fotografare con braccio sulla spalla non a caso ...

Manovra - trattativa a cena tra Italia e Ue. Juncker chiede 0.4% di deficit in meno Conte gli offre 4 miliardi per la crescita : “Non siamo in guerra“. Anzi, “ti amo, Italia”, pronunciato in Italiano in favore di microfoni e taccuini. Jean-Claude Juncker ribadisce il concetto arrivando al Consiglio Ue straordinario sulla Brexit. Ieri sera il presidente della Commissione, accompagnato dai commissari economici Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, ha incontrato a cena il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia ...

Legge di Bilancio - l’Italia e l’Ue trattano. Juncker : “Avviciniamo posizioni”. Conte : “Abbassiamo i toni - ma nessuna rinuncia” : Il confronto sulla manovra italiana bocciata inizia con una cena. Seduti al tavolo da un lato il presidente Jean-Claude Juncker e i suoi responsabili economici Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis e dall’altro il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Giovanni Tria. Il faccia a faccia, tra una tartare di orata e una noce di vitello con funghi porcini, è durato due ore. Nel corso delle quali, ha spiegato il presidente del Consiglio ...

Finito incontro con Juncker - Conte : 'Trattativa avviata - non cediamo' : E' durata meno di due ore la cena di lavoro a Bruxelles tra il premier Conte, il ministro Tria da una parte e Juncker, Moscovici e Dombrovskis dall'altra. Secondo Conte "non si è discusso di saldi ...

Conte va a cena da Juncker : al via le trattative con la Ue : Con loro ci sono il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , il vicepresidente della Commissione con delega all'Euro e alla Stabilità finanziaria, Valdis Dombrovskis , e il commissario agli Affari ...

Juncker-Conte - trattativa in salita. Ecco cosa mette sul tavolo il premier : Conte porterà in dote a Bruxelles non una correzione dei saldi ma la rassicurazione che il deficit si fermerà sotto il 2,4%, per effetto di investimenti e contenimento della spesa. In particolare l’impegno sarà quello di adottare in via definitiva il Dpcm che ripartisce le risorse, pari ad un ammontare di circa 36 miliardi, del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese...

Conte : "Responsabili - nessuna ribellione" | Moscovici : "No a trattative da mercanti di tappeti" | Salvini : basta - pazienza finita : Resta alta la tensione tra Ue e Italia dopo la bocciatura della Manovra del governo giallo-verde. Il commissario Ue Pierre Moscovici attacca, Salvini replica, Di Maio annuncia: "Nessun passo indietro". Il premier Conte usa toni più distensivi.

Conte all’Ue : noi responsabili. Moscovici : «No a trattative da mercanti di tappeti» Pochi ordini : male l’asta dei Btp Italia : Il premier: «Nessuna disobbedienza alle regole comuni. Dietro alla manovra, solo grande responsabilità». I rapporti M5S-Lega? «Molto buoni, nessun disaccordo»

Manovra - Conte : "Nessuna ribellione - siamo responsabili" | Moscovici : "No trattative da mercanti di tappeti" : Salvini: non si fanno passo indietro. Il leader pentastellato: "L'Europa non può trattarci così". Il commissario Ue: "Questa Manovra non è per il popolo". Il ministro Savona: "Va riscritta".

Manovra - Conte tratta : sanzione Ue sul deficit e non sul debito : Raccontano a palazzo Chigi che ieri mattina, quando si è ritrovato di nuovo davanti Luigi Di Maio e Matteo Salvini, Giuseppe Conte abbia tirato un profondo sospiro. Poi, con garbo e anche con...

Vigilia di manovra in Parlamento. Conte fiducioso : "Arriva domani". Ma nei 5 Stelle si tratta sulla cabina di regia degli investimenti : L'ultimo metro della manovra prima del suo arrivo in Parlamento è una riunione fiume in notturna a palazzo Chigi. È il metro dell'affanno, di chi sa che il traguardo è vicino ma anche che il fiato è corto. Il testo doveva essere trasmesso undici giorni fa alle Camere, ma ancora si scrive, si corregge, si tratta. Con i 5 Stelle che non vogliono lasciare nulla al caso e soprattutto discutono al loro interno per chi ...