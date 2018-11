Conte | su Global compact idee diverse | giusto parlamentarizzare

Sul Global Compact Conte da avvocato del popolo a impiegato dei vicepremier : In politica, la forma è sostanza. Tanto più in democrazia. Dunque, un vicepresidente del consiglio che smentisce platealmente il premier dovrebbe poi disarcionarlo, oppure dimettersi. Così dicono, almeno, le regole canoniche.Ieri Salvini ha ridicolizzato il "suo" presidente del consiglio. Fingendo di ignorare che Conte aveva preso impegni solenni di votare il "migration Compact" parlando all'assemblea delle Nazioni Unite, ha ...

Salvini e Conte fermano il Global compact - ma il M5s è diviso : Matteo Salvini a sorpresa annuncia all'Aula di Montecitorio, impegnata nelle votazioni sugli ordini del giorno al decreto Sicurezza, che l'Italia non firmerà il Global migration compact e, quindi, non parteciperà al summit di Marrakech. Sarà il Parlamento a decidere se il governo italiano dovrà o meno aderire all'accordo internazionale che mira a cercare di trovare soluzioni condivise sul tema dei ...

Migranti - governo diviso sul Global CompactSpaccatura M5s-Lega anche a BruxellesConte : "La decisione spetta al Parlamento" : Lega e M5s divisi sul Global compact for migration, il patto internazionale per garantire a livello internazionale una "migrazione sicura, ordinata e regolare". Conte si era impegnato davanti all'Onu, ora dichiara che la decisione spetterà al parlamento. Protesta il Pd

Global Compact : Conte diserta il vertice di Marrakech. Ma il M5s sarà lì con la delegazione del Parlamento Ue : "A Marrakech il governo non parteciperà, riservandosi di aderire o meno al documento solo quando il Parlamento si sarà pronunciato", annuncia in una nota il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo 24 ore di discussioni nel governo sul Global Compact, l'accordo Onu sull'immigrazione che verrà sottoscritto il 10 e 11 dicembre prossimi in Marocco. Il governo italiano non sarà lì, schiacciato alla fine sulla ...

Sui migranti Salvini detta la linea a Conte : "Il Global Compact non si firma" : Sulle politiche per l’immigrazione Matteo Salvini ricompone l’asse con i paesi sovranisti di Visegrád e annuncia che, il prossimo 10 e 11 dicembre, in occasione della riunione intergovernativa di Marrakech, in Marocco, l’Italia non firmerà il Global Compact per i rifugiati e i migranti (GCM). O megl

Global compact sui migranti - Salvini smentisce e scavalca Conte : “Non lo firmeremo” : L'Italia non firmerà il Global compact sui migranti l'11 dicembre: ad annunciarlo è stato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, smentendo quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'Assemblea generale dell'Onu quando dichiarava il pieno sostegno del governo al patto per le migrazioni.Continua a leggere

Conte - su global compact decidano Aule : ANSA, - ROMA, 28 NOV - "Il global compact è assolutamente compatibile con la nostra strategia, ho condiviso il piano con i miei partner Ue, non ho cambiato idea" rispetto alla valutazione espressa all'...

Salvini annuncia lo stop al Global Compact Onu sui migranti. Conte : deciderà il Parlamento : Il vicepremier leghista frena sull’accordo internazionale per «una migrazione sicura, ordinata e regolare. L’Italia non andrà a Marrakesh e non firmerà alcunché»

Global compact : Martina - Conte vergognoso : ANSA, - ROMA, 28 NOV - Il comportamento del premier Conte sul Global compact, il patto Globale sull'immigrazione, e' vergognoso. Ha preso impegni internazionali che ora si rimangia, il governo si e' ...

Migranti - l’Italia non firmerà il Global Compact. Salvini e Conte : “Deciderà il Parlamento” : A sorpresa Matteo Salvini annuncia in Aula alla Camera che il governo italiano non firmerà il Global compact e che sarà il Parlamento a decidere se aderire o meno al Trattato. Passano pochi minuti e la linea dell’esecutivo viene ribadita (e confermata) dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che, in una nota, spiega: «Il Global Migration compa...

Global Compact - Conte : decide Parlamento : 13.55 Sul "Global Migration Compact decide il Parlamento". Lo dice il premier Conte, spiegando che il governo non sarà alla Conferenza internazionale di Marrakech, che dovrà adottare il primo accordo mondiale sulle migrazioni. "Sono temi diffusamente sentiti. Il governo si riserva di aderire solo quando si sarà pronunciato il Parlamento". Anche per il vicepremier Salvini "sceglierà il Parlamento".Il ministro degli Esteri Moavero precisa che ci ...

Migranti : Conte - sospesa adesione a Global compact - non andiamo a Marrakesh : L'Italia per ora non aderisce al patto globale sui Migranti promosso dalle Nazioni Unite, che ne discuteranno in occasione della Conferenza di Marrakesh. Lo ha confermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Il Global Migration Compact è un documento che pone temi e questioni diffusamente sentiti anche dai cittadini: riteniamo opportuno, pertanto, parlamentarizzare il dibattito e rimettere le scelte definitive ...

Migranti - Conte : Global compact sarà sottoposto al Parlamento : Roma, 28 nov., askanews, - "Il Global Migration compact è un documento che pone temi e questioni diffusamente sentiti anche dai cittadini: riteniamo opportuno, pertanto, parlamentarizzare il dibattito ...