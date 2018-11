Conte | ' Sono d' accordo con Mattarella | tenere i conti in ordine'

Milan-Dudelange - Gattuso : “Sono Contento per la buona reazione” : Milan-Dudelange, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della vittoria contro il Dudelange: “Sull’1-1 ci siamo addormentati, dopo il pareggio è subentrata un po’ di paura. La partita è stata interpretata bene, come sappiamo non ci sono sfide semplici. Il Dudelange sa palleggiare, quando […] L'articolo Milan-Dudelange, Gattuso: “Sono contento per la ...

Conte come Monti : 'io sono salito in politica - non sceso' : Roma, 28 nov., askanews, - 'Io non sono sceso in politica, come ultimamente disse qualcuno di sé. Io in politica sono salito, e ne sono consapevole. Perché ritengo la politica un'arte nobile, se messa al servizio del Paese'. Lo ha affermato, fra l'altro, il premier Giuseppe Conte, in un colloquio con il ...

Il padre di Conte in radio : "Papà Di Maio ha sbagliato - ma che deve fare Luigi? Sono cose che capitano" : Padri che difendono altri padri. O che ne prendono le distanze. Perché dopo il servizio de Le Iene, andato in onda domenica, dove un ex dipendente del padre di Luigi Di Maio denunciava di aver lavorato in nero, è intervenuto subito Tiziano Renzi, papà dell'ex primo ministro e del senatore del Partito Democratico, per chiedere di non essere accostato al padre del capo politico del Movimento 5 Stelle. E oggi, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, ...

Graduatorie ATA : i lavori socialmente utili sono Contemplati? : Rieccoci con nuove preziose informazioni riguardanti le Graduatorie ATA. Questa volta segnaliamo alcune precisazioni da parte dell’ufficio scolastico di Torino. Esse riguardano la valutazione dei servizi, ovvero, i lavori di Pubblica utilità e quelli socialmente utili. Graduatorie ATA e lavoro con contratto d’opera: ha un suo valore? Per quanto riguarda l’ATA, al momento della registrazione nelle Graduatorie, è d’uopo ...

Le Iene - il premier Conte spiazza l’inviato : «Stasera sono io l’intervistatore» – Video : Le Iene, Giuseppe Conte e Giulio Golia Scambio di battute a sorpresa tra Giulio Golia de Le Iene ed il premier Giuseppe Conte. L’inviato del programma di Italia1 ha fermato il Presidente del Consiglio a margine della sua visita a Napoli per sottoporgli una petizione su un emendamento al decreto sicurezza. Ma Conte, rompendo il protocollo, si è impossessato del microfono e ha insistito per essere lui a porre per primo uno domanda. Il fuori ...

Governo : Conte - non ci sono linee contrapposte - esecutivo molto coeso : "Non c'è una linea Conte-Tria, una linea Salvini- Di Maio, non ci sono linee contrapposte: questo Governo è molto coeso, agiamo con il massimo coordinamento". Così il presidente del Consiglio Giuseppe a margine di un convegno organizzato da Poste e Anci.

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2018. Dominik Fischnaller : “Mi piace molto questa pista. Sono Contento della fase di partenza” : Esordio più che positivo per Dominik Fischnaller nella Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Igls. Un secondo posto, primo podio stagionale, per l’azzurro nella gara classica del singolo maschile, poi un’ottava piazza nella sprint, che valgono la terza posizione nella classifica generale parziale. Può ritenersi più che soddisfatto l’altoatesino, spesso e volentieri al top sul budello austriaco. “Igls ...

Le Iene - il premier Conte spiazza l’inviato : «Stasera sono io l’intervistatore» – Video : Le Iene, Giuseppe Conte e Giulio Golia Scambio di battute a sorpresa tra Giulio Golia de Le Iene ed il premier Giuseppe Conte. L’inviato del programma di Italia1 ha fermato il Presidente del Consiglio a margine della sua visita a Napoli per sottoporgli una petizione su un emendamento al decreto sicurezza. Ma Conte, rompendo il protocollo, si è impossessato del microfono e ha insistito per essere lui a porre per primo uno domanda. Il fuori ...

Conte pronto al round con Juncker : 'Non sono preoccupato ma vigilerò : 'La nostra porta resta aperta, è nell'interesse di tutti continuare a dialogare per cercare soluzioni comuni' scrive il commissario Ue, alla vigilia dell'incontro tra il presidente della Commissione ...

Manovra - Conte : "Non sono preoccupato ma vigile - con Ue confronto sereno e spero costruttivo" : Ma la Commissione "si assume le sue responsabilità e agisce per la stabilità dell'economia italiana e della zona euro" agendo "semplicemente nel quadro del mandato ricevuto dagli Stati membri". Poi: "...

Manovra - Conte : “Raccomandazioni Ue sono incompatibili con la crescita” : “Non abbiamo accolto le raccomandazioni” della Commissione europea” perché “non compatibili con il nostro disegno di politica economica, più orientato alla crescita che non all’austerità“. Così il premier Giuseppe Conte, alla Camera, ha spiegato le ragioni dello scontro tra Roma e Bruxelles, riferendo sulla Manovra e sulla replica del governo italiano all’Ue. L’esecutivo gialloverde potrà inviare all’Europa le ...

Moscovici : non sono Babbo NataleSalvini : no passi indietro | Conte : noi siamo responsabili : Il commissario europeo agli Affari economici: "Penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, non con un'ironia che stride". Oggi Conte riferisce alla Camera alle 17.

Dybala al Bayern Monaco?/ L'attaccante della Juventus "Sono molto Contento in bianconero" - IlSussidiario.net : Dybala al Bayern Monaco? L'attaccante della Juventus parla ai microfoni della Bild: "Sono molto contento in bianconero, non me ne vado'

Valentino Rossi - Test Valencia MotoGP 2018 : “Sono abbastanza Contento - la Yamaha è più semplice da guidare” : Terzo tempo e un po’ di luce all’orizzonte. C’è positività al termine del primo giorno di Test a Valencia (Spagna) per Valentino Rossi. Andata in archivio l’annata 2018 del Mondiale di MotoGP proprio sul tracciato spagnolo, il Circus delle due ruote è rimasto sul circuito Ricardo Tormo per svolgere due sessioni di prove e Testare alcune evoluzioni relative al pRossimo anno. La Yamaha ha dato risposte confortanti. Il primo ...