Come funziona Time Machine

Il bambino in cerca di midollo è arrivato a Roma. Come funziona il trapianto da genitori : (foto: Pixabay) “Sono affetto da Linfoistiocitosi Emofagocitica, una malattia genetica rarissima, e che NON lascia speranze di vita senza trapianto di midollo osseo”. Sono le informazioni sulla pagina Facebook di Alessandro, il bambino divenuto nelle ultime settimane protagonista, suo malgrado, di una storia di solidarietà che ha attraversato tutto il paese, dopo che mamma e papà avevano lanciato un messaggio per cercare donatori di midollo ...

Rottamazione cartelle 2019 - Come funziona e cosa cambia : Mentre continua il negoziato tra Roma e la UE sulla cifra di rapporto tra debito pubblico e Pil della manovra, il Parlamento procede nell’esame delle misure programmatiche varate dal governo Conte. Fra quelle più dibattute, come i provvedimenti di revisione della legge Fornero e il reddito di cittadinanza, anche la cosiddetta Rottamazione delle cartelle esattoriali. Chi aderisce alla Rottamazione ter potrà saltare il suo debito con il ...

Lovoo : cos’è e Come funziona : Lovoo è una app per incontri in tempo reale nata in Germania nel 2011. Questo tipo di richieste di chat sta spopolando fra i giovani, soprattutto per un motivo. Rompere il ghiaccio in maniera virtuale spesso può essere leggi di più...

Arriva il riscatto flessibile della laurea per anticipare la pensione : Come funziona e quanto costa : Riscattare la laurea per anticipare la pensione ma decidendo quanto versare: questo sembra essere l'obiettivo del governo che vuole introdurre un riscatto 'flessibile' degli anni universitari, per andare incontro ai lavoratori che vorrebbero accumulare più anni di contributi ma ritengono troppo alto il costo del riscatto. Ecco come potrebbe funzionare e quanto costerebbe.Continua a leggere

Come funzionano i finanziamenti pubblici ai giornali : Siamo tornati a parlarne ancora una volta dopo il dibattito tra il direttore di Repubblica Mario Calabresi e Luigi Di Maio nell'ultima puntata di DiMartedì

Come funziona la nuova macchina volante del Mit di Boston : Un team di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology ha appena messo a punto una macchina volante capace di reggersi in aria senza l’aiuto di turbine o eliche. Come funziona? Al posto dei propulsori, ha in dotazione dei potenti elettrodi, capaci di ionizzare l’aria e accelerarne le particelle fino a generare una sorta di vento. Per ora è in fase di test, ma potrebbe essere il punto di partenza per una nuova generazione di ...

Pensioni - arriva il "riscatto flessibile" : chi interessa e Come funziona : Una ulteriore novità potrebbe irrompere nel ginepraio delle leggi sulle Pensioni . Un cambiamento che riguarda i lavoratori non lontani dal riposo, ma non solo, che hanno passato parte della loro ...

Di Maio non ha capito - ancora - Come funziona lo spread : Tutto il mondo, a partire dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, si preoccupa del forte aumento dei rendimenti dei titoli di stato italiani , ma il vicepremier Luigi Di Maio tranquillizza tutti: l'...

Di Maio non ha capito (ancora) Come funziona lo spread : Tutto il mondo, a partire dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, si preoccupa del forte aumento dei rendimenti dei titoli di stato italiani, ma il vicepremier Luigi Di Maio tranquillizza tutti: l'incremento dello spread non costa nulla. “Dire che lo spread ci è già costato, quando invece il rendi

Ecco Come funziona la ricarica rapida Super VOOC di OPPO : Facciamo un piccolo approfondimento sul funzionamento della tecnologia di ricarica rapida Super VOOC di OPPO, la più veloce sul mercato. L'articolo Ecco come funziona la ricarica rapida Super VOOC di OPPO proviene da TuttoAndroid.

Pisa - ecco Come funziona il robot che "allena" gli aspiranti medici : Si chiama Simulabo, ed è in pratica un robot che consente ai laureandi in medicina di esercitarsi nella gestione delle emergenze e nella somministrazione di cure. Un vero e proprio robot con cui "...

Dieta dei carciofi : “Via fino a 2 chili a settimana”. Come funziona : Ma quanto sono buoni i carciofi? Sono ortaggi gustosi, che si prestano a mille ricette, ma anche poveri di calorie e con moltissime proprietà nutritive e benefiche per l’organismo. Sono una fonte preziosa di potassio e sali di ferro e contengono una sostanza (un polifenolo, per essere precisi), la cinarina, che consente di inibire la formazione del colesterolo e aiuta a migliorare la circolazione. Aiutano anche a eliminare le tossine in eccesso ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Caruana-Carlsen allo spareggio. Come funziona? Il regolamento e la durata : Alla fine, spareggio fu. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, dopo 12 partite, ancora non si sono scrollati di dosso una parità particolare, perché non c’è stata neanche una vittoria nelle loro partite a cadenza classica. Andiamo a vedere Come funzionano gli spareggi che dovranno affrontare, che sono una peculiarità dei match mondiali di Scacchi fin dall’adozione del format a 12 incontri, datata 2006. I due giocatori si ritroveranno uno ...

Diabete pediatrico : primo pancreas artificiale su una bambina/ Trento - Come funziona - applicazione e limiti - IlSussidiario.net : Diabete pediatrico: primo pancreas artificiale applicato a Trento su una giovane paziente. I risultati, come funziona e quali i limiti dello strumento.