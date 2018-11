Tragedia sfiorata in Colombia : bus scivola pericolosamente verso il precipizio e rimane in bilico per pochi centimetri [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Ciclismo - il possibile programma gare di Vincenzo Nibali nel 2019. Partenza in Colombia? Obiettivi classiche e Giro d’Italia? : Di ritorno dalle vacanze si può iniziare a pensare alla nuova stagione: Vincenzo Nibali, uomo di punta dell’Italia del Ciclismo su strada, a breve dovrà programmare il suo 2019. Il siciliano sabato 8 dicembre si riunirà insieme ai compagni in quel di Torino come aveva riportato Tuttosport qualche settimana fa, poi il capitano della Bahrain Merida andrà in raduno insieme alla sua squadra sull’isola di Hvrar (Croazia), consueta località dove ...

Scossa di terremoto magnitudo 6 al largo della Colombia : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato al largo del dell’Arcipelago di San Andrés, Providencia e Santa Catalina (Colombia) alle 04:40:50 ora italiana ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non è stato diffuso alcun allarme tsunami. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6 al largo della Colombia sembra essere il primo su Meteo Web.

Mar dei Caraibi : forte scossa di terremoto a largo di Nicaragua e isole della Colombia : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 25 novembre 2018, esattamente alle 04.40 italiane (corrispondenti alle 21.40 del 24 novembre all'epicentro) sul centro America nel mar dei...

Colombia - attacco ribelli : morti soldati : 4.01 Due soldati uccisi e due feriti ieri in un attacco con esplosivi attribuito dall'esercito Colombiano ai ribelli dell'ELN al confine col Venezuela. "E' una chiara prova di come l'ELN trasgredisca sistematicamente e violi i principi del diritto internazionale umanitario con l'uso indiscriminato di mezzi e metodi di guerra illecita",si in una nota del comando militare.I soldati erano in pattugliamento al gasdotto Cano Limon Covenas, vicino ...

Liberate 40 schiave sessuali in Colombia : ANSA, - BOGOTA', 23 NOV - Oltre 40 donne venezuelane sono state sottratte in Colombia ad un giro di 'schiavitù sessuale del 21/o secolo', lo hanno definito le autorità, in cui le migranti erano tenute ...

Colombia - liberate 40 schiave del sesso : 3.45 Oltre 40 donne venezuelane sono state sottratte in Colombia ad un giro di 'schiavitù sessuale del 21/o secolo', in cui le migranti erano prigioniere e costrette a prostituirsi. La rete di trafficanti rapiva le donne nella città di frontiera di Cucuta e le portava nella capitale Bogotà:venivano costrette a prostituirsi per 20 giorni per pagarsi il viaggio. Il procuratore capo Nestor Martinez ha detto che alle donne erano concessi 15 minuti ...

Colombia - la comunità della Pace di San José de Apartado rischia di scomparire : C’è una comunità in Colombia continuamente minacciata, che rischia ogni giorno attacchi. La loro colpa? Volere e costruire la Pace. È una comunità contadina, si chiama comunità di Pace di San José de Apartado (CdP), e da oltre 20 anni ha scelto la neutralità di fronte agli attori armati, la denuncia pubblica di tutte le violazioni dei diritti umani, uno stile di vita solidale fondato su un’economia alternativa. In Colombia infatti, ...

Diseguaglianze - migranti ed ex guerriglieri : la parabola della nuova Colombia : In Cent’anni di solitudine, l’opera di fama mondiale che gli valse il premio Nobel per la Letteratura, Gabriel García Márquez chiude il racconto affermando che «le stirpi condannate a cent’anni di solitudine non avevano una seconda opportunità sulla terra». Pentito forse di tanto pessimismo, alla fine del suo discorso di accettazione del premio, a ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali incomincerà la stagione al Giro di Colombia 2019? Le prime conferme dal Sudamerica : Vincenzo Nibali potrebbe partecipare al Giro di Colombia 2019 e dunque iniziare la propria stagione in Sudamerica, disputando questa piccola corsa a tappe classificata come 2.1 nel World Tour. Lo Squalo deve ancora comunicare ufficialmente il proprio calendario di gare per il prossimo anno (lo farà a metà dicembre in occasione del ritiro della sua squadra in Croazia) ma trapelano già le prime indiscrezioni: come riporta la stampa locale, Jorge ...

Colombia - sostanze chimiche negli spogliatoi : tattica per mettere ko gli avversari? : La Liga Aquila in Colombia è giunta alle semifinali, ma in una delle gare di ritorno dei quarti è successo un episodio increscioso. Il Deportivo Independiente Medellin ha denunciato quanto accaduto allo stadio “Alfonzo Lopez” prima della gara contro il Bucaramanga: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo ma quella di oggi non è stata una gran serata. I ragazzi sono usciti da uno spogliatoio che aveva un odore esagerato, ...

Narcos : Messico non fa rimpiangere Escobar né la Colombia : Quando lo scorso anno uscì la terza stagione di Narcos tutti i fan si chiesero come la serie tv di Netflix sarebbe riuscita a dimostrarsi all’altezza delle precedenti senza Pablo Escobar. Il boss della droga Colombiana, interpretato da Walter Moura, era ormai diventato un simbolo di Narcos, a tal punto che la sua frase più celebre “Plata o plomo?”, dopo aver invaso le bacheche di tutti i social sotto forma di meme, è di fatto entrata nel ...

Froome - il 2019 inizia in Colombia. Con lui ci sarà anche Valverde : A fargli compagnia, in quanto a nomi illustri, ci sarà anche il campione del mondo Alejandro Valverde. In dubbio la presenza di Vincenzo Nibali, anche se l'organizzazione sta tentando di convincere ...

Stuprò una ragazza e pestò il fidanzato a Milano : Colombiano condannato a 10 anni : È stato condannato a 10 anni di carcere Freilin David Lopez Villa , un colombiano di 26 anni, in carcere dal marzo scorso per aver rapinato una coppia di fidanzati picchiando il ragazzo di 23 anni, ...