CNH Industrial | l' assemblea elegge due amministratori esecutivi

A Piazza Affari - forte ascesa per CNH Industrial : Seduta decisamente positiva per il leader globale nel settore dei capital goods , che tratta in rialzo del 2,63%. La tendenza ad una settimana del produttore di macchine movimento terra è più fiacca ...

CNH Industrial - Peter Ommeslag parla di Industry 4.0 : L' innovazione è ricerca e questa offre numerose opportunità per il futuro, per sviluppare tecnologie che cambieranno il modo di vivere e lavorare, anche se oggi sono ad uno stadio embrionale. Al FPT ...

Piazza Affari : scatto rialzista per CNH Industrial : Ottima performance per il leader globale nel settore dei capital goods , che scambia in rialzo del 2,09%. Il trend del produttore di macchine movimento terra mostra un andamento in sintonia con quello ...

CNH Industrial si impegna nel sociale con gli "Impact Day" : CNH Industrial , per otto volte Industry Leader nel settore Machinery and Electrical Equipment negli indici Dow Jones Sustainability, DJSI, World e Europe , conferma il proprio impegno a favore della ...

CNH Industrial - il Maxxum 145 MultiController si aggiudica il titolo di "Tractor of the Year" e "Best Design" 2019 : La la gamma Maxxum MultiController ottiene un nuovo riconoscimento. Case IH , uno dei marchi globali di macchine agricole di CNH Industrial , è stato insignito dei titoli di "Tractor of the Year 2019" ...

CNH Industrial : utile terzo trimestre vola a 231 milioni - +285% : Roma, 7 nov., askanews, - Cnh Industrial chiude il terzo trimestre con un utile netto di 231 milioni di dollari, quasi quadruplicato, +285%, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo comunica ...

CNH Industrial - utile netto +285%. Atteso risultato 2018 in parte alta guidance : Volano i profitti di CNH Industrial nel terzo trimestre. Il periodo si è chiuso con un utile netto di 231 milioni di dollari , o 0,16 dollari per azione, in crescita del 285% rispetto allo stesso ...

CNH Industrial - accordo con Accenture per applicazioni software : CNH Industrial ha sottoscritto un nuovo accordo quinquennale con Accenture al fine di semplificare i servizi di gestione delle applicazioni, AMS, Application Management Services, forniti alle proprie ...

CNH Industrial : Iveco Stralis è 'Sustainable truck of the year' : Roma, 6 nov., askanews, - Lo Stralis Np 460 della Iveco vince 'un nuovo importante riconoscimento', eletto 'Sustainable truck of the year 2019' nella categoria Tractor. Lo comunica Cnh Industrial, ...

CNH Industrial - stabilimento Case IH di Goodfield in USA ottiene il Bronzo nel World Class Manufacturing : Lo stabilimento Case IH di Goodfield, Illinois, negli Stati Uniti di CNH Industrial N.V. ha ottenuto la certificazione di livello Bronzo nell'ambito del programma World Class Manufacturing, WCM,. ...

CNH Industrial - nuovo record per Iveco Stralis : 1.728 km con un solo pieno di gas naturale : Lo Stralis NP è partito da Londra e, dopo l'attraversamento della Manica da Dover a Calais, ha portato a termine un viaggio di ben 1.728 km fino a Madrid, senza necessità di effettuare un rifornimento,...

Cina - CNH Industrial - esteso a Xinjiang programma formazione TechPro : Roma, 19 ott., askanews, - CNH Industrial ha lanciato a Changji, vicino a Urumqi, l'ultimissima edizione del proprio programma tecnico professionale TechPro², dedicato ai macchinari Industriali. Lo ...

CNH Industrial al Cece Congress 2018 - focus sull'innovazione : Roma, 18 ott., askanews, - Innovazione, digitale e sostenibilità per il settore delle macchine per le costruzioni. Sono alcuni dei temi affrontati al Cece Congress 2018, la riunione annuale dell'...

CNH Industrial al convegno internazionale delle Macchine e attrezzature per costruzioni : CNH Industrial partecipa al convegno internazionale delle Macchine e attrezzature per le costruzioni puntando i riflettori sulle nuove esigenze del settore . Si è riunito a Roma il Congresso 2018 del ...