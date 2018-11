Claudia Pandolfi | ‘Sono un po’ lesbica dentro | ho accettato avances da altre donne’

Claudia Pandolfi : “Ho accettato avances dalle donne” : Claudia Pandolfi si racconta in un’intervista a Spy svelando di aver accettato delle avances dalle donne, esplorando la sua sessualità. “Perché piaccio molto agli omosessuali? Perché sono un po’ lesbica dentro – ha raccontato l’attrice -. Ho sempre voluto capire di quante sfumature fosse fatta la mia sessualità”. Oggi Claudia è mamma di due bambini, Gabriele, nato nel 2006 dalla relazione con il cantautore ...

La vita in diretta : Claudia Pandolfi glissa su Un medico in famiglia : Un medico in famiglia: Claudia Pandolfi parla di Alice a La vita in diretta Sembra ieri eppure sono trascorsi quasi vent’anni da quando Claudia Pandolfi ha interpretato Alice nella fortunata serie tv di Rai1 Un medico in famiglia, della quale oggi è tornata inaspettatamente a parlare ai microfoni de La vita in diretta, intervistata dal padrone di casa Tiberio Timperi. Arrivata in trasmissione per promuovere il nuovo film del quale è ...

Il «matrimonio» spagnolo di Claudia Pandolfi : Claudia Pandolfi e Marco De AngelisClaudia Pandolfi e Marco De AngelisClaudia Pandolfi e Marco De AngelisClaudia Pandolfi e Marco De AngelisClaudia Pandolfi e Marco De AngelisClaudia Pandolfi e Marco De AngelisClaudia Pandolfi e Marco De AngelisClaudia Pandolfi e Marco De AngelisClaudia Pandolfi e Marco De AngelisClaudia Pandolfi e Marco De AngelisClaudia Pandolfi e Marco De AngelisClaudia Pandolfi e Marco De AngelisSorpresa: Claudia Pandolfi ha ...

Claudia Pandolfi : “A 16 anni andai a un provino in appartamento : mi chiesero di stendermi nuda sul divano. Scappai” : “Avevo 16 anni da subito non mi piacque quel provino perché era in un appartamento e non in ufficio. Questa persona mi chiese di spogliarmi e di stendermi nuda sul divano. Io sono scappata e l’ho raccontato alla mia manager di allora”, per la prima volta Claudia Pandolfi racconta a Verissimo un brutto episodio che ha segnato i suoi inizi da attrice. Il tema delle molestie è ovviamente caldo ai tempo del #metoo e dopo il caso ...

