Claudia Montanarini | inizia il processo | La mia storia come un romanzo horror

Claudia Montanarini - l’ex tronista di Uomini e Donne è accusata di maltrattamenti in famiglia : inizia il processo : Claudia Montanarini e Daniele Pulcini hanno avuto una relazione piuttosto turbolenta tra il 2003 e il 2013, da anni la coppia continua la proprio battaglia nelle aule dei tribunali tra denunce e accuse reciproche. L’ex tronista di Uomini e Donne il 27 novembre scorso ha preso parte all’udienza del processo in cui è accusata di maltrattamenti in famiglia, in particolare per la condotta avuta nei confronti dei suoi tre figli ...

