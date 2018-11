Clash Royale | in arrivo il bilanciamento per il 3 dicembre | 9 le carte ritoccate

Come recuperare account Clash Royale : Vi è venuta un’irrefrenabile voglia di tornare a giocare a Clash Royale e volete recuperare il vostro vecchio account? Allora siete capitati decisamente nel posto giusto. In questa semplice e pratica guida vi spiegheremo Come recuperare leggi di più...

Red Bull M.E.O. by ESL : sta per iniziare il quarto turno di qualificazione per il torneo di Clash Royale : In vista della finalissima, iniziano i preparativi per l'ultima data di qualificazione del Red Bull M.E.O by ESL, la competizione che omaggia la scena competitiva mobile italiana e che apre la sua primissima edizione con un torneo di Clash Royale, una delle app più redditizie di sempre con oltre 100 milioni di download in tutto il mondo. Il 21 ottobre si terrà il quarto e ultimo Qualifier che darà ai due giocatori migliori della giornata ...