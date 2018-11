Cina - Accordo tra Seat | VW Group China e Jac per la mobilità elettrica

Trump - accordo con Cina vicino : ANSA, - WASHINGTON, 29 NOV - "Gli Stati Uniti sono molto vicini ad un accordo con la Cina, ma non so se voglio farlo": cosi' Donald Trump prima di partire per il G20 di Buenos Aires dove al centro dei ...

Cina - Trump chiude la porta a un accordo e minaccia nuovi dazi : NEW YORK - Alla vigilia del G20 in Argentina, Donald Trump chiude la porta a un accordo con la Cina sulla 'war trade'. A pochi giorni dall'incontro con il leader cinese Xi Jinping , il presidente ...

Italia-Repubblica Ceca : avviato accordo operativo tra Friuli Venezia Giulia e VysoCina : ... Jiri Behounek, e l'intera giunta locale ha prodotto un piano d'azione bilaterale destinato a coinvolgere settori cardine quali ricerca, innovazione, salute, istruzione, turismo, cultura e sport. "...

Summit Apec : nessun accordo a causa dello strappo tra Cina e Stati Uniti : "Il protezionismo è destinato a fallire", aveva detto Xi, riferendosi alla politica della Casa Bianca guidata da Donald Trump. "La storia dimostra che il confronto, sia nella forma di una guerra ...

Inter - Marotta in Cina incontra Zhang : accordo a un passo : Beppe Marotta è vicinissimo all' Inter : l'ex dirigente bianconero si trova a Nanchino, quartier generale di Suning , per parlare con Zhang Jindong e il presidente nerazzurro Steven Zhang e definire i ...

Dazi - al vertice Apec non c'è l'accordo : tensione Usa-Cina : Fumata nera. Restano insolute le divergenze fra Washington e Pechino. Il teso vertice dell' Apec , Cooperazione economica Asia-Pacifico, , centrato sulle politiche tariffarie e sulla competizione fra ...

Vertice Apec : nessun accordo USA-Cina sui dazi/ Ultime notizie - Washington e Pechino sempre più lontane - IlSussidiario.net : Vertice Apec: nessun accordo USA-Cina sui dazi. Ultime notizie, Washington e Pechino sempre più lontane dopo l'incontro in Papa Nuova Guinea

Dazi - nessun accordo Usa-Cina all'Apec : 9.15 Il vertice Apec (Cooperazione economica Asia-Pacifico) centrato su politiche tariffarie e competizione fra le sfere d'influenza sull'area del Pacifico fra Stati Uniti e Cina si è chiuso senza neanche un accordo per un comunicato finale fra i 21 Paesi membri. Lo ha annunciato il primo ministro canadese, Trudeau. E' la prima volta che non viene prodotto un comunicato congiunto. La presidenza di turno della Papua Nuova Guinea, dove si è ...

Dazi - Trump : "La Cina vuole un accordo" : 21.34 "La Cina vuole un accordo commerciale" con gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando con i cronisti alla Casa Bianca. E ha aggiunto: "Forse non dovremo imporre nuovi Dazi" a Pechino. Secondo Trump un accordo si troverà ma "dobbiamo avere un commercio reciproco". "La Cina si è approfittata di noi per molti anni", ha affermato. Funzionari della Casa Bianca hanno precisato che i commenti del presidente non vanno ...

Dazi - Trump : "La Cina vuole un accordo - forse eviteremo nuove tariffe" : La Cina vuole un accordo commerciale con gli Stati Uniti, cosa che potrebbe evitare una nuova ondata di Dazi. Lo ha annunciato il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , parlando con i cronisti ...

Trump - Cina vuole accordo - forse eviteremo nuovi dazi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Londra frena sulla viCinanza dell'accordo sulla Brexit con Bruxelles - : In un'intervista con Sputnik la portavoce del governo britannico del premier Theresa May ha invitato ad essere prudenti riguardo le voci sull'accordo per la Brexit con l'Unione Europea. In particolare,...

Cile e Cina firmano accordo su Nuova via della seta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borse in rally su possibile accordo commerciale tra USA e Cina : ... troviamo Fiat Chrysler , +6,30%, e Moncler , +5,29%,, entrambi sostenuti dal possibile accordo sui dazi tra Washington e Pechino che potrebbe scongiurare un'eventuale crisi della seconda economia al ...