Ciclismo | doppio obiettivo per Mikel Landa nel 2019 | “Voglio fare Giro d’Italia e Tour de

(Di giovedì 29 novembre 2018) Nelpunterà a correre sia ilche ilde France. Il 28enne spagnolo, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, condizionata anche da diversi infortuni, punterà a tornare grande protagonista il prossimo anno. In un’intervista rilasciata ad AS,ha così dichiarato:ile il. Ne parlerò con Eusebio Unzué e poi vedremo cosa succederà”.ha già provato ilimpegno sia nel 2016 che nel 2017, ma in entrambi i casi è riuscito abene sono nella Grande Boucle. Per ilil basco sembra però fiducioso e non è intimorito dal duro percorso della Corsa Rosa: “Ci sono già stati anni con tante tappe di montana nell’ultima settimana del, ma poi alcuni corridori sono riusciti ad essere in forma anche al”.Infineè consapevole che dal rendimento della prossima stagione dipenderà il suo futuro, ...