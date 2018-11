Cicciolina piange miseria | “I tagli ai vitalizi mi ha Rovinata | ecco cosa sono costretta

essere-informati

: 'In miseria, ecco cosa sono costretta a vendermi'. Cicciolina piange miseria e rivela l'ultimo dramma: messa maliss… - Libero_official : 'In miseria, ecco cosa sono costretta a vendermi'. Cicciolina piange miseria e rivela l'ultimo dramma: messa maliss… - Gatto_Isidoro : 'Cicciè se nun t'abbastano fai come tutti: te rimbocchi le maniche e vai a lavorà!' Basta coi privilegi di casta!… - Gigi97540577 : RT @noitre32: Taglio ai vitalizi, Cicciolina piange: “Io prendevo 2000euro al mese, ora sono 800. Come faccio a vivere?: -

(Di giovedì 29 novembre 2018): “Iaimi haa vendere…. Tutta colpa delo delo: “Io prendevo 2mila euro, ora800. Ditemi voi come faccio a pagare la luce, il condominio, il riscaldamento, le tasse”, si lamenta Ilona Staller a Rai Radio 2. “Non è corretto quello che è successo. È anticostituzionale”, aggiunge.– eletta alla Camera nel 1987 con il Partito Radicale – si dice però fiduciosa, “perché insieme a me cioltre 700 ex deputati a cuistati decurtati i”. Peccato che nel suo caso ci sia un deto inL'articolo: “Iaimi haa vendere… proviene da Essere-Informati.it.