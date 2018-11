Cicciolina e la polemica sui vitalizzi | “Sono passata da 2mila euro a 800 | non ci pago le

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 novembre 2018) “Il mio vitalizio? Io prendevo, ora sono 800. Ditemi voi come faccio a pagare la luce, il condominio, il riscaldamento, le tasse”., al secolo Ilona Staller, si è lamentata ai microfoni di Rai Radio 2 del taglio al suo vitalizio, previsto dalla riforma voluta dal Movimento 5 Stelle che prevede un ricalcolo degli assegni agli ex parlamentari sulla base del sistema contributivo. “Non è corretto, è anticostituzionale”, ha detto, spiegando di essere “fiduciosa perché insieme a me ci sono oltre 700 ex deputati a cui sono stati decurtati i vitalizi”. “Faccio molta beneficenza ma da quando mi è stato dimezzato il vitalizio riesco ad aiutare di meno. Sono costretta a vendere il mio appartamento di Roma, comprato quando ero pornodiva”, ha aggiunto.Maha parato anche parlato del suo passato e del rapporto che ha ...