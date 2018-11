Cia | “A rischio 150mila imprese agricole”

Cia : "A rischio 150 mila imprese agricole" : Roma, 29 nov., AdnKronos, - L'80% dei comuni italiani e 150 mila imprese agricole sono a rischio ambientale. La mancanza di prevenzione è già costata all'Italia oltre 20 miliardi di euro negli ultimi ...

BocCia : "Con aumento spread credito a rischio" : Ma il punto debole a nostro avviso - spiega ancora all'Adnkronos - non è l'aggiustamento di qualche decimale bensì il cosiddetto impatto della manovra sull'economia reale : quanta più occupazione ...

Brexit - Trump : "Con questo accordo a rischio rapporti commerCiali Regno Unito-USA" : 'Credo che dovremo vedere seriamente se il Regno Unito possa commerciare con noi perchè se si guarda l'accordo così come è ora potrebbero non essere autorizzati a commerciare con noi. Non credo che ...

Una mina su Zingaretti : il candidato segretario Pd a rischio sfiduCia in Lazio : Zingaretti gira l'Italia parlando di un modello Lazio e descrivendo la regione come la Svizzera, ma qui non funziona nulla, l'economia della regione è rallentata e continuiamo ad avere l'addizionare ...

Copa Libertadores - finale a rischio : aggredito bus del Boca - calCiatori feriti : Buenos Aires, 24 novembre 2018 - L' assalto al bus del Boca Juniors rischia di far saltare l'attesissima finale della Copa Libertadores , ecco dove vederla in tv, se la disputeranno ,. L'autobus stava ...

Moody's dopo bocCiatura manovra : rischio aumento costi finanziamento con tensioni Ue : Il continuo braccio di ferro tra il governo M5S-Lega e l'Unione europea si tradurrà probabilmente in elevati costi di finanziamento e in un aumento dei rischi per l'economia. Lo ha scritto Moody's in una nota, stando a quanto riporta Reuters:

Spagna - MurCia a rischio fallimento : Reina e la Roma diventano"azionisti" : Un appello che non ha lasciato indifferente il mondo del calcio che ha subito risposto presente. A partire dalla Roma: tramite il profilo inglese dei giallorossi, la Roma ha subito messo in moto la ...

Tim - i sindacati lanCiano l'allarme : "Da scorporo rete rischio 20mila esuberi" : Lo scorporo della rete Tim "potrebbe causare circa 20 mila esuberi". Lo dicono i sindacati delle Tlc, Fistel Cisl Uilcom Uil ed Slc Cgil, riuniti in presidio al Mise per protestare contro il mancato incontro odierno con il ministro Luigi Di Maio. Nella società della rete, secondo i sindacati potrebbero rientrare infatti al massimo 20mila lavoratori e non 30 mila come circola da indiscrezioni pubblicate oggi da Il Messaggero. In totale - ...

La denunCia dei Verdi : “Emendamenti per privatizzare le spiagge - rischio nuove colate di cemento” : Angelo Bonelli, dei Verdi, denuncia gli emendamenti presentati da Carlo Martelli, Massimo Mallegni e Maurizio Gasparri in tema di concessioni balneari marittime definendoli una "vendita delle spiagge degli italiani". Gli emendamenti, che ieri erano in discussione al Senato e che prevedono che le strutture turistico-balneari possano essere escluse dalla proprietà demaniale e vendute ai titolari della concessione, sono stati rinviati ad altro ...

L'Ue bocCia la manovra - dubbi su crescita e debito. Moscovici : «Rischio per l'Europa» : Non è più solo una guerra di cifre: quello tra la Commissione europea e il Governo è ormai uno scontro su due visioni opposte dell'economia, delle prospettive, delle regole...

La Ue bocCia la manovra. Moscovici : «Il governo italiano parla e spread sale» Cosa può succedere ora|Rischio sanzioni : Il commento del commissario Ue agli Affari economici sulla manovra economica di Roma. «Salvini? Non è un eroe, non è eroico per niente»

Leggi di Bilancio - le altre pagelle : Belgio - FranCia - Portogallo - Slovenia e Spagna a rischio di mancato rispetto del Patto : L’Italia è l’unico dei 19 Paesi dell’Eurozona per il quale la Commissione ha raccomandato l’apertura di una procedura di infrazione. Ma il 21 novembre sono arrivate le pagelle anche sulle Leggi di Bilancio per il 2019 degli altri Stati membri. Dieci sono stati promossi a pieni voti: si tratta di Germania, Irlanda, Grecia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Austria e Finlandia. I documenti programmatici di altri tre ...

MotoGp - che rischio per Miguel Oliveira a ValenCia : il portoghese sbaglia la frenata e impenna… al contrario [VIDEO] : Il pilota portoghese ha rischiato grosso nel corso della mattinata di test a Valencia, sbagliando la frenata e finendo in verticale con la sua KTM Grosso rischio per Miguel Oliveira nel corso della mattinata di test a Valencia, il pilota portoghese si è reso protagonista di una frenata troppo irruenta che ha rischiato di sbalzarlo dalla KTM. Il debuttante lusitano, non avendo ancora preso le misure ai freni in carbonio della RC16, ha ...