Chi è la nuova presunta fidanzata di Andrea Damante? Maya Henry | una ricca ereditiera per

Maltempo Calabria - Oliverio : “Nuova emergenza - Chiederemo lo stato di calamità” : “Il presidente della Regione, Mario Oliverio, ha seguito per tutta la notte e per l’intera giornata di oggi, in stretto e costante contatto con la Protezione civile regionale, con il Commissario del Comune e con il Prefetto di Cosenza, la nuova emergenza che si e’ venuta a creare sul territorio di Corigliano-Rossano a causa della rottura di un argine e all’esondazione del fiume Crati, ingrossato dalle piogge dei giorni ...

Nina Moric/ Nuova polemica con Fabrizio Corona? Il look per Chiambretti - #CR4 - La Repubblica delle Donne - - IlSussidiario.net : Nina Moric torna in tv ospite a #CR4 La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti su Rete 4. Nuova polemica con Fabrizio Corona?

#Riccanza 3 - su Mtv la nuova stagione del cult show sui ricChi ragazzi italiani (video) : Oggi, a Milano, si è tenuta la conferenza stampa della nuova attesissima stagione di #Riccanza, il docu-reality dedicato ai giovani ricchi italiani, ormai vero e proprio cult, è in arrivo su MTV (in esclusiva su Sky al canale 130) da martedì 4 dicembre alle 22.50 e sarà disponibile anche su Sky On Demand, Sky Go e Now Tv. Sergio Del Prete (VP Editorial Content Viacom Italia): Riccanza è un successo straordinario. E' già diventata una ...

Andrea Damante - Chi è la nuova fidanzata : la modella ereditiera Maya Henry : Maya non è nuova alla cronaca rosa. dato che tempo fa si era parlato di lei per un flirt con Lyam Payne, ex membro della band degli 'One direction'.

CucChi - nuova consulenza : 'Stefano non morì di epilessia' : Stefano Cucchi non morì di epilessia. L'epittologo di fama mondiale Federico Vigevano, in veste di consulente della procura, ha escluso che il giovane sia deceduto per una morte improvvisa causata ...

CucChi - nuova consulenza : 'Stefano non morì di epilessia' : Stefano Cucchi non morì di epilessia. L'epittologo di fama mondiale Federico Vigevano, in veste di consulente della procura, ha escluso che il giovane sia deceduto per una morte improvvisa causata ...

Chi è Teresa De Santis - nuova direttrice di RaiUno : Nel 2002 è stata nominata vicedirettore di RaiUno con la responsabilità della Pianificazione economia e mezzi: poi è stata spostata alla vicedirezione di Televideo durante la direzione di Mauro Mazza ...

Come funziona la nuova macChina volante del Mit di Boston : Un team di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology ha appena messo a punto una macchina volante capace di reggersi in aria senza l’aiuto di turbine o eliche. Come funziona? Al posto dei propulsori, ha in dotazione dei potenti elettrodi, capaci di ionizzare l’aria e accelerarne le particelle fino a generare una sorta di vento. Per ora è in fase di test, ma potrebbe essere il punto di partenza per una nuova generazione di ...

Tennis : dove inizieranno il 2019 gli azzurri? CecChinato in Qatar - Fognini in Nuova Zelanda : La stagione 2018 si è praticamente appena conclusa con le ATP Finals e la Coppa Davis che hanno assegnato i propri titoli. Non c’è praticamente spazio per rifiatare: tra poco più di un mese si riparte con una Nuova annata Tennistica alle porte. I programmi sono già stati stilati: andiamo a scoprire dove troveremo in gara i migliori azzurri nei primi tornei del nuovo anno. ATP Fabio Fognini: ATP 250 Auckland Marco Cecchinato: ATP 250 Doha, ...

Il Ristorante degli chef allo scontro con la nuova fiction di Rai1 : Chi sarà eliminato? Anticipazioni 27 novembre : Il Ristorante degli chef torna in onda oggi, 27 novembre, su Rai2 con una nuova puntata ad un passo dalla semifinale della prossima settimana. A quanto pare questa prima edizione del talent show culinario è composta da soli 4 appuntamenti e quindi presto scopriremo chi sarà il primo vincitore. Il Ristorante degli chef entra nel vivo con i dieci concorrenti vincenti dalla durissima selezione della prima puntata pronti a mostrarsi al cospetto dei ...

Pamela Prati compie 60 anni e a Chi racconta la sua nuova vita : "Ho trovato l'amore in Marco Caltagirone" : L'ha definito il compleanno più bello della sua vita. Ed è proprio quello dei suoi 60 anni. In una carriera iniziata nel 1987, Pamela Prati non sembra essere mai cambiata. E, in un'intervista rilasciata a Chi, in occasione di questa ricorrenza importante, ha rivelato le novità relative alla sua vita. Soprattutto ciò che riguarda il piano sentimentale.Il grande amore appena incontrato"Ho incontrato il grande amore, ci ho messo una vita, ma ho ...

Formula 1 - Sebastian Vettel più veloce di tutti nelle prime prove sulla nuova macChina : A poche ore dall'ultimo Gran Premio della stagione, la Formula 1 è tornata in pista sul circuito di Abu Dhabi per la prima giornata di test Pirelli in vista del 2019. Dopo il testacoda senza ...

Rugby - dopo Italia-Nuova Zelanda terzo tempo da giganti : il capitano degli All Blacks Kieran Read suona la Chitarra a tutto rock : Prima lo stupore, poi il boato degli applausi: sull'enorme palco semicircolare erano apparsi, sbucando da un tunnel 'segreto' e persino ballando su trascinanti riff di rock, gli All Blacks e gli ...

Claudio Amendola spiega perché la nuova fiction Rai si Chiama Nero a metà : Cosa significa Nero a metà? Claudio Amendola spiega il significato del nome della nuova fiction Rai Claudio Amendola è tornato protagonista in tv con la fiction Rai Nero a metà. Ed è stato subito un successo: basti pensare che la prima puntata della nuova serie è stata vista da sei milioni e mezzo di telespettatori, […] L'articolo Claudio Amendola spiega perché la nuova fiction Rai si chiama Nero a metà proviene da Gossip e Tv.