Chi è Elena adolescente de “L’amica geniale” Margherita Mazzucco | tutto sull’attrice

Elena BosChi sotto assedio da Di Maio e Di Battista - i 5 stelle ‘picChiano’ duro : Elena Boschi al centro di un assedio firmato 5 stelle. Dopo aver postato un video contro il padre di Di Maio si è scatenata una vera e propria guerra social Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista vanno all’attacco di Maria Elena Boschi. Messi un po’ all’angolo per le critiche a Di Maio riguardo la vicenda del padre che avrebbe assunto dipendenti in nero nella sua azienda, Di Battista aveva difeso il vicepremier dicendo che ...

I masChi fragili e violenti dell’Amica geniale di Elena Ferrante : aspettando il “ricChione” Carracci : La violenza degli uomini sulle donne e degli uomini sugli uomini più fragili è il filo rosso che lega la tetralogia de "L'amica geniale" di Elena Ferrante alla serie televisiva trasmessa da Rai Uno. Un legame che diventerà ancora più profondo quando il figlio di Don Achille, Alfonso Carracci, sarà disprezzato in quanto omosessuale.Continua a leggere

Travaglio : “Il video di Maria Elena BosChi sul padre di Di Maio? Forse lei confida nella smemoratezza generale” : “Analogie tra le vicende del padre di Luigi Di Maio e di quello di Maria Elena Boschi? Forse Boschi confida nella smemoratezza generale. In realtà, bisogna ricordare alcune cose, fermo restando che, se il padre di Di Maio ha fatto lavorare in nero uno o più operai nella sua ditta, è un fatto grave, di cui dovrà rispondere“. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta il video diffuso ...

Elena BosChi un fiume in piena contro Di Battista : “Fascista e volgare!” : Elena Boschi replica alle accuse di Di Battista, definendolo fascista come il padre ma anche volgare la replica della deputata del Pd, Maria Elena Boschi. “Leggendo le volgarità di Alessandro Di Battista capisco che in famiglia il fascista non è solo suo padre – ha scritto in un messaggio su Facebook -. La verità è semplice: hanno scaricato quintali di fango su di me per mio padre, che non è mai stato condannato. E adesso ...

Maria Elena BosChi risponde a Di Battista : “Il fascista in famiglia non è solo suo padre - vergogna” : Maria Elena Boschi replica ad Alessandro Di Battista dopo l'attacco dell'ex deputato M5s sul caso del padre di Luigi Di Maio: "Leggendo le volgarità di Alessandro Di Battista capisco che in famiglia il fascista non è solo suo padre. Dopo le fake news, gli insulti. Vergogna", scrive su Facebook e Twitter.Continua a leggere

Sci Alpino – Elena FanChini pronta per essere operata a Brescia [GALLERY] : Elena Fanchini sarà operata domani a Brescia, l’annuncio della sciatrice sui social e le prime foto dall’ospedale Elena Fanchini sarà operata domani, dopo la caduta di martedì scorso a Copper Mountain. Alla sciatrice è stata riscontrata una frattura del piatto tibiale laterale della gamba sinistra, una lesione capsulo-legamentosa laterale del legamento collaterale del ginocchio sinistro, una frattura della testa del perone ...

Non solo la Terra dei fuoChi - tutta l’Italia è avvelenata : (Foto: Getty Images) Nelle ultime settimane, l’attenzione è tornata a concentrarsi sulla decennale emergenza della Terra dei fuochi: l’area che si estende tra la provincia di Napoli e quella di Caserta costantemente alle prese con i roghi delle discariche abusive (e in cui sono stati sotTerrati milioni di tonnellate di rifiuti tossici). Una situazione estrema, sulla quale si cerca di intervenire anche utilizzando droni e telecamere per la ...

Sci alpino - Elena FanChini si opera mercoledì 28 novembre. Stagione finita per l’azzurra : Elena Fanchini, rientrata in Italia dopo la brutta caduta in cui era incappata durante un allenamento di superG a Copper Mountain lo scorso martedì 20 novembre, è stata sottoposta dal Dott. Giacomo Stefani ad una serie di accertamenti presso la clinica “Città di Brescia” in stretta collaborazione con lo staff medico della Fisi. L’esito, purtroppo, ha confermato la gravità della situazione: frattura del piatto tibiale laterale ...

Elena BosChi punge aspramente Di Maio : “E’ il ministro del lavoro in nero e della disoccupazione - spero che suo padre…” : Elena Boschi punge aspramente Luigi Di Maio sulla questione aperta dalla trasmissione “Le Iene” L’ex ministro e sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha deciso così di registrare una sorta di lettera apera rivolta a Di Maio senior: “Vorrei poter guardare in faccia il signor Antonio Di Maio, padre di Luigi Di Maio ministro del lavoro nero e della disoccupazione di questo Paese – dice la Boschi – Vorrei ...

Sci alpino – Elena FanChini fa Chiarezza : “non ho mai annunciato il ritiro!” : Elena Fanchini ritorna sullo sfogo social di oggi, smentendo le voci su un suo annuncio di ritiro Elena Fanchini non sta vivendo un momento troppo fortunato: dopo il grande ritorno dagli sci a seguito dello stop dovuto alla malattia, la sciatrice azzurra è stata protagonista di una bruttissima caduta in allenamento a Copper Mountain, che le ha causato un tremendo infortunio che la terrà nuovamente lontana dal suo amato sport. Questa ...