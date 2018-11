Cherofobia testo e significato inedito Martina Attili

gqitalia

(Di giovedì 29 novembre 2018)“Questa è la mia, no non è negatività. Questa è la mia, fa paura la felicità”. L’presentato a X-Factor dapare aver fatto breccia nel cuore degli italiani, che fischiettando le parole del ritornello hanno deciso di rispolverare il dizionario, cartaceo o digitale che sia, per togliersi un clamoroso dubbio: ma che cos’è di preciso questaPer comprendere ildella parola bisogna fare appello a una qualche conoscenza di greco, ed esaminarne l’etimologia: troviamo infatti un riferimento a chairo, ovvero “rallegrarsi”, e phobia, ovviamente “paura”. Da qui, dunque, la risposta: si tratta della paura di essere felici. Come la stessaripete un paio di volte neldella canzone, insomma.La fobia in questione, meglio specificare, non è però un disturbo ufficialmente riconosciuto dalla ...