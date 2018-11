Che tempo che fa | operazione nostalgia | Fabio Fazio ospita in studio la donna che lo

L'assurdo giorno del basket Che si fa autogol Eurolega e Nazionale in contemporanea : Oscar Eleni Il basket di santa Lacerata oggi prevede lo scontro nei cieli europei fra le qualificazioni mondiali e l'Eurolega. La Nazionale non più tanto sacra e i club che pensano alla gloria e ai ...

Marco Mengoni con Raffaella Carrà domenica a Che tempo che fa (Anteprima Blogo) : domenica 2 dicembre a partire dalle ore 20:40 andrà in onda una nuova puntata di Che tempo che fa, il talk show più visto della televisione italiana. Fabio Fazio accoglierà nel suo studio milanese di via Mecenate una nuova schiera di ospiti che andranno ad arricchire come sempre il parterre di partecipazioni del prestigioso appuntamento della domenica sera della prima rete della Rai. Un ospite della puntata di domenica di Che tempo che fa ...

Orologi atomici da record : ora misurano anChe la distorsione spazio-temporale e svelano la materia oscura : Gli Orologi atomici sono riusciti a battere un nuovo record:da questo momento saranno più precisi e sensibili e riusciranno a misurare la distorsione dello spazio-tempo sulla superficie terrestre, ma non solo, perché riusciranno anche a rilevare le onde gravitazionali, testare la teoria della relatività generale e, ipoteticamente, anche arrivare a svelare la materia oscura. Realizzati dall’Istituto Nazionale per gli Standard e la ...

MotoGP – Lorenzo non ha perso tempo! Nuove modifiChe sulla Honda : ecco come cambiano serbatoio e sella : Jorge Lorenzo ha voluto subito apportare delle modifiche sulla sua Honda: il maiorchino ha fatto lavorare la casa giapponese su delle migliorie a serbatoio e sella Nella stagione ormai conclusa, Jorge Lorenzo ha avuto un rapporto un po’ ‘particolare’ con il serbatoio della sua Ducati. Il pilota maiorchino ha richiesto più volte dei cambiamenti, dei veri e propri esperimenti mirati a migliorare le proprie prestazioni. Singolare la vittoria ...

Inter - Spalletti carica : “è una gara Che aspettiamo da tanto tempo - Tottenham forte come il Barça” : L’allenatore dell’Inter ha parlato alla vigilia del match contro il Tottenham, svelando come si tratti di una sfida attesa da tanto tempo “Sappiamo quanto può essere importante l’entusiasmo che ti può dare una qualificazione in Champions, aspettiamo da anni una sfida come questa con il Tottenham, mi aspetto una notte da Inter“. AFP/LaPresse Lo dice Luciano Spalletti alla vigilia del match di Champions League ...

Paolo Borrometi/ Il giornalista che sfida la mafia : 'Censurato per timore di rappresaglie' - Che tempo che fa - - IlSussidiario.net : Paolo Borrometi sarà uno degli ospiti della puntata di domenica 25 novembre 2018 di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio su Raiuno

Come cambia il Pil se contiamo il tempo Che passiamo su Facebook : Se la cosa vi appare senza senso, pensate a cosa è accaduto con le fotografie: nel 2000 nel mondo si scattavano 80 miliardi di foto l'anno, ciascuna costava 50 centesimi tra rullino e sviluppo, e ...

Castelli-Padoan - Crozza a Che fuori tempo Che fa : “Cara viceministra - chi ha studiato tende a saperne di più. La prossima volta datti malata” : Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 commenta le dichiarazioni di Laura Castelli del Movimento 5Stelle che recentemente, scontrandosi con Padoan, ha sostenuto come studiare non serva più a nulla : “Cara Castelli ti svelo una cosa: chi ha studiato tende a saperne di più e ad avere ragione. Non è colpa di Padoan se ha studiato, è colpa tua che ci vai a discutere. La prossima volta escine con eleganza: datti malata. Vai ...

Di Maio e lavoro nero - Crozza a Che fuori tempo Che fa : “Come se scoprissimo Che il padre di Travaglio era Craxi” : Maurizio Crozza nella copertina di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 , sul padre Di Maio accusato di aver dato lavoro in nero: “Se l’accusa fosse vera avremmo un Ministro del lavoro il cui padre faceva lavorare gli operai in nero, ora ci manca solo scoprire che il papà di Salvini è nigeriano. Il papà di Giggino è l’ennesimo padre che mette nei guai i figli: prima il padre di Renzi, poi della Boschi e ora di Di Maio. Io ora propongo ...

Kim Kardashian : “Ero fatta di ecstasy sia quando mi sono sposata Che quando ho girato il sex-tape. Era evidente - mi tremava la mascella tutto il tempo” : Kim Kardashian “senza veli”, stavolta metaforicamente. Perché la sta americana non ha filtri neanche nel raccontare la sua vita privata e così, durante l’ultima puntata di “Al passo con i Kardashian“, il reality show che ha come protagonista la famiglia e va in onda su E!, la mora moglie di Kanye West ha raccontato di essere fatta di ecstasy il giorno del suo primo matrimonio, quello con i produttore Damon Thomas ...

MotoGP - Test Jerez 2018 : a Che ora iniziano e come seguirli in tempo reale. Il programma completo : Il Motomondiale 2018 è ufficialmente andato in archivio con il settimo titolo iridato di Marc Marquez (il quinto nella classe regina) ma i riflettori sono già puntati sui primi Test invernali in vista della prossima stagione. Dopo i primi Test della top class disputati a Valencia due giorni dopo la chiusura del Mondiale, il circus si trasferisce in Andalusia sul circuito di Jerez de la Frontera dal 28 al 29 novembre per due giornate di prove ...

Maltempo Palermo : forti raffiChe di vento - alberi crollati e danni : L’area di Palermo e provincia sferzata da forti raffiche di vento: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per crolli di alberi e rami, di cartelloni pubblicitari, per tettoie pericolanti. A Palermo si è verificato il distacco di una tettoia di un edificio in via Sferracavallo. Al Velodromo “Paolo Borsellino” in viale dell’Olimpo si sono distaccate parti delle coperture per le forti raffiche. L'articolo Maltempo ...