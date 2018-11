Champions Per l’Inter e il Napoli si decide tutto all’ultima giornata

Calcio - Champions League : per Napoli e Inter la qualificazione si decide all’ultima giornata : Il Calcio italiano ha chiuso la sua quinta giornata della fase a gironi di Champions League esattamente come la aveva aperta ieri: una vittoria e una sconfitta all’attivo. Vince il Napoli rifilando un 3-1 alla Stella Rossa che ora è definitivamente fuori dalla Champions League in attesa di giocarsi un posto in Europa League. A segno il capitano partenopeo Hamsik e, per due volte, Dries Mertens. Napoli primo nel Girone C a quota nove punti, ma ...

Champions League - ultimi 90 minuti da brividi : tutte le combinazioni del passaggio del turno per Inter e Napoli e le squadre qualificate [DETTAGLI] : Si sono concluse le gare valide per la 5^ giornata di Champions League, due le squadre che sono scese in campo: il Napoli e l’Inter. Beffa nel finale per la squadra di Luciano Spalletti, la rete di Eriksen non ha permesso ai nerazzurri di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale, anzi ad oggi sarebbe eliminato. Ma ancora sono alte le possibilità di conquistare la qualificazione, per staccare il pass serve fare meglio del ...

In Champions League il Napoli ha battuto 3-1 la Stella Rossa; l’Inter ha perso contro il Tottenham : Nella penultima partita dei gironi di Champions League il Napoli ha vinto contro la Stella Rossa per 3 -1 con due gol di Dries Mertens e uno di Marek Hamšík, mentre l’Inter ha perso contro il Tottenham, con un gol

Bonucci : "53 presenze in Champions? Devo recuperare quelle perse l'anno scorso" : Bonucci ha disputato una sola stagione al Milan ma la società rossonero non solo gli ha concesso la possibilità di giocare in uno dei club più blasonati del mondo, ma gli ha anche assegnato di ...

Con la doppietta messa a segno contro il Benfica, l'attaccante polacco Robert Lewandowski ha superato la barriera dei 50 gol in Champions League e si è collocato al sesto posto nella lista dei capocannonieri della competizione. Il bomber del Bayern Monaco ha segnato il suo 50esimo e 51esimo gol nella competizione per club più importante

Champions - questore Napoli : “Massima attenzione per il match con la Stella Rossa” : “In Sud America sono successe delle cose esecrabili, che purtroppo trovano spazio nell’approccio disattento del servizio. Per organizzare delle manifestazioni del genere c’è bisogno di lavorare dura minimo due settimane prima dell’evento stesso. Soprattutto, bisogna compiere un grande lavoro informativo. Lo scopo è pianificare i servizi al meglio, e in tal senso Napoli è già collaudato”. Così a Radio CRC, nel corso ...

Champions League - Juventus e Roma già agli ottavi : oggi tocca a Napoli e Inter. L’Italia spera nell’en plein dopo 15 anni : Missione compiuta per Juventus e Roma, che accedono agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo. La squadra di Allegri batte all’Allianz Stadium il Valencia per 1-0 mentre la Roma cede all’Olimpico contro il Real Madrid per 2-0. A favore dei giallorossi decisiva la sconfitta del Cska Mosca contro il Viktoria Plzen. Stasera tocca a Inter e Napoli, con l’obiettivo di completare un quartetto di qualificate ...

Champions - Inter e Napoli per un poker unico e mai realizzato : L'obiettivo è realizzare un poker che, dall'introduzione di questa formula, stagione 2002/2003,, non è mai riuscito: quattro squadre italiane agli ottavi di Champions League . Due biglietti sono stati ...

Champions League : Roma agli ottavi prima di perdere col Real - la Juve batte il Valencia : La Roma passa agli ottavi di Champions League prima ancora che la sfida dell'Olimpico col Real Madrid cominci, perchè il Cska Mosca cade a sorpresa in casa con il Vitoria Plzen . E bene così è andata ...

Pagelle Roma-Real Madrid 0-2 - Champions League 2018 : Under e Fazio - errori pesantissimi per il risultato finale : La Roma perde in casa per 0-2 contro il Real Madrid e deve accontentarsi del secondo posto nel Gruppo G alle spalle degli spagnoli, aritmeticamente primi. I giallorossi almeno hanno la certezza di approdare agli ottavi di finale, ancje se dopo quanto visto nella prima frazione potevano fare di più. Nella ripresa il Real però domina e passa con Bale e Lucas. LE Pagelle DI Roma-Real Madrid ROMA 5.5 Olsen 6: pochi interventi

Champions League – Roma-Real Madrid : Fazio - ma che fai? Retropassaggio horror - Bale non perdona! [VIDEO] : Errore clamoroso della difesa della Roma ad inizio secondo tempo: Fazio regala a Bale la palla per il gol del vantaggio del Real Madrid Dopo aver fallito un gol praticamente già fatto con Under nel primo tempo, la Roma passa addirittura in svantaggio nei primi minuti della ripresa. La difesa dei giallorossi compie un errore imperdonabile. Fazio non si accorge di Bale alle sue spalle e tenta un Retropassaggio di testa verso Olsen: ...