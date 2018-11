Champions League – Neymar e Dani Alves festeggiano dopo la vittoria del PSG | il balletto

La Champions League sulla Rai : quali partite saranno trasmesse - Calcionews24 : La Champions League 2018/2019 torna in chiaro sulla Rai grazie all'accordo con Sky Sport: ecco le partite dei club italiani trasmesse dalla tv di Stato Dalla stagione 2018/2019 la Champions League torna in diretta sulla Rai. Il passaggio dei diritti televisivi della massima ...

Champions League - ecco la voce erotica del traduttore che ha mandato in tilt Klopp : La sua conferenza ha fatto il giro del web in poche ore. Non per i contenuti, bensì... per la voce erotica del traduttore! In sala stampa, durante la conferenza, Jurgen Klopp si è complimentato con ...

Champions League - l'Inter tifa Barcellona per gli ottavi : al Camp Nou 26 vittorie nelle ultime 28 : Battere il Psv, e dare un occhio al risultato del Camp Nou. Un tempo c'erano le radioline, poi gli annunci sul maxi schermo dello stadio: ora la partita a distanza la si potrà guardare in comodità ...

PAGELLE / Tottenham-Inter - 1-0 - : i voti - Nainggolan oggetto misterioso - Champions League - - IlSussidiario.net : PAGELLE Tottenham Inter , 1-0, : i voti a tutti i calciatori che sono scesi in campo a Wembley, nella partita valida per il gruppo B della Champions League.

PAGELLE / Napoli Stella Rossa - 3-1 - : i voti - Hamsik padrone del centrocampo - Champions League - - IlSussidiario.net : Le PAGELLE di Napoli Stella Rossa: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti scesi in campo al San Paolo nella gara di Champions League.

Champions League - 12 squadre già qualificate agli ottavi : ci sono anche Juventus e Roma : La 5ª giornata della fase a gironi di Champions League si è archiviata ed ha sancito altri verdetti. sono già 12 le squadre qualificate agli ottavi di finale, alcune delle quali (Barcellona, Porto e Real Madrid) sicure del primo posto. Riguardo alle italiane, per il momento proseguono il cammino Juventus e Roma, mentre Inter e Napoli dovranno attendere la 6ª giornata. I bianconeri sono in corsa per vincere il Gruppo H. Al momento mantengono 2 ...

Champions League - il Napoli passa agli ottavi se… le combinazioni del girone : Champions League, il Napoli passa agli ottavi se… ecco tutte le combinazioni che porterebbero la squadra di mister Ancelotti al prossimo turno Il Napoli di Carlo Ancelotti, è ancora imbattuto nelle prime 5 gare della fase a gironi di Champions League. Un record per il club partenopeo che però ancora non può esultare in chiave passaggio del turno, dato che l’ufficialità dipenderà da come andranno le ultime due gare nella decisiva 6ª ...

Schalke agli ottavi di Champions League - Tedesco corona un sogno : 'Lippi e Sacchi dei maestri' : Dai primi passi nel Land del Baden-Wurttemberg, dove suo padre aveva trovato lavoro come stampatore della Esslinger Zeitung, Tedesco è stato sempre affascinato dallo sport: prima nel giornalismo, ...

Champions League : il Napoli vince - l’Inter stecca. Si decide tutto all’ultima gara : Il Napoli vince 3 a 1 con la Stella Rossa, l’Inter fallisce il primo match point contro il Tottenham, punita da un gol di Eriksen a dieci minuti dal termine. Ma per entrambe è tutto rimandato all’ultima giornata. È il verdetto del mercoledì di Champions League: l’Italia sperava di poter già festeggiare quattro squadre su quattro agli ottavi, dopo l’obiettivo centrato da Juventus e Roma, come non succedeva dalla stagione ...

Video/ Psg Liverpool - 2-1 - : highlights e gol della partita - Champions League - gruppo C - - IlSussidiario.net : Video Psg Liverpool , risultato finale 2-1, : highlights e gol della partita, disputata al Parco dei principi nel 5turno del gurppo C di Champions league.

Video/ Psv Barcellona - 1-2 - : highlights e gol della partita - Champions League - gruppo B - - IlSussidiario.net : Video Psv Barcellona , risultato finale 1-2, : highlights e gol della partita, valida nel 5turno del girone B di Champions league.

Champions League : Inter beffata. Eriksen rimette in corsa il Tottenham : L'Inter perde di misura con il Tottenham ed ora per la qualificazione dovrà solamente vincere contro gli olandesi del Psv Eindhoven, sperando nello stop degli inglesi sul campo del Barcellona, ormai ...

Champions League - la gaffe di Di Gennaro in diretta : “che squadraccia” [VIDEO] : Champions League, Antonio Di Gennaro durante la diretta Rai ha espresso un commento credendo di essere fuori onda Champions League, ieri sera sui canali Rai è andata in onda la sconfitta dell’Inter contro il Tottenham. Una sconfitta cocente che lascia però aperta la questione passaggio del turno per i nerazzurri. Nel day after della gara, sul web si fa un gran parlare della gaffe di Antonio Di Gennaro, opinionista Rai, il quale ...