calciomercato

: Cercato dall'Inter, Cragno si racconta: 'A Cagliari sto benissimo. Buffon il mio idolo, Donnarumma mi perseguita...… - JuveAddict1 : Cercato dall'Inter, Cragno si racconta: 'A Cagliari sto benissimo. Buffon il mio idolo, Donnarumma mi perseguita...… - DottorMosca75 : RT @cmdotcom: Cercato dall'#Inter, #Cragno si racconta: 'A #Cagliari sto benissimo. #Buffon il mio idolo, #Donnarumma mi perseguita...' htt… - juventusfans : Cercato dall'Inter, Cragno si racconta: 'A Cagliari sto benissimo. Buffon il mio idolo, Donnarumma mi perseguita...… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Alessio, portiere del, migliore in campo nello 0-0 contro il Torino dell'ultimo turno, sial Corriere dello Sport : 'Migliore in campo? Ma no, il vento ci ha frenati, impedendoci di giocare come sappiamo. Tutti però abbiamo dato qualcosa di più a livello difensivo. La parata più difficile? Quella su Belotti,...