Cdm sci : infortunato l'azzurro Gross : ANSA, - MILANO, 29 NOV - Brutta caduta per lo slalomista azzurro Stefano Gross durante un allenamento sulle nevi di Madesimo. Gross, 32 anni ed atleta alle Fiamme Gialle, ha riportato un trauma ...

Cdm sci : cambia ordine gare Beaver Creek : ... valida per la coppa del mondo, e vista la situazione meteo incerta la giuria deciso di modificare l'ordine di svolgimento delle gare in programma. Il superG previsto domani è stato spostato a sabato ...

Cdm sci : cambia ordine gare Beaver Creek : ANSA, - ROMA, 29 NOV - E' stata cancellata a causa della neve caduta nella notte e delle instabili condizioni del tempo la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Beaver Creek, ...

Sci : Cdm - a Jansrud SuperG di Lake Louise : La coppa del mondo uomini va ora negli Usa, in Colorado, a Beaver Creek, dove da venerdi' a domenica, sulla famosa pista Birds of Prey, sono in programma un SuperG, una discesa ed uno slalom gigante.

Sci : Cdm donne - ancora super Shiffrin : ANSA, - KILLINGTON , USA, , 25 NOV - La statunitense Mikaela Shiffrin, con il tempo di 52.49, e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo di sci donne a Killington. Seconda e' l'austriaca Bernadette Schild, in 52.78, mentre al terzo posto ci sono, ex aequo, la slovacca Petra Vlhova e la svedese Frida Hansdotter. In forte ritardo ...

DIRETTA DISCESA LAKE LOUISE / Streaming video e tv : Franz al comando - bene Innerhofer e Paris! - Cdm sci - - IlSussidiario.net : DIRETTA DISCESA maschile LAKE LOUISE Streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri , oggi 24 novembre, .

Sci : Cdm - trionfo Brignone a Killington : 20.20 Exploit di Federica Brignone a Killington: l'azzurra si aggiudica il gigante di CdM (9° centro in carriera, podio n.26) con una seconda manche eccezionale dopo aver chiuso al secondo posto la prima manche. Tempo 1'51"33, staccata di 49/100 la norvegese Mowinckel, al comando a metà gara, e di 78/100 l'austraica Brunner (primo podio in CdM). Resta fuori dal podio l'americana Shiffrin, quarta, leader di CdM. Le altre italiane: Bassino 11.ma ...

Sci - Cdm : Hirscher vince lo slalom di Levi - male gli azzurri : Per Hirscher è la 59esima vittoria in coppa del mondo, la numero 29 in slalom. male GLI azzurri - A completare il podio il campione olimpico, lo svedese Andre Myrher, 1'52″45, che si lascia ...