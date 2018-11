Causò la morte della convivente con ripetuti maltrattamenti | arrestato 67enne rumeno

Morte Hayden - arriva la condanna per l’autista che Causò l’incidente : L’autista, che causò l’incidente in cui Nicky Hayden perse la vita, condannato ad un anno di carcere ed alla revoca della patente Il 16 maggio 2017 Nicky Hayden rimase coinvolto in un terribile incidente ed appena una settimana dopo, nel suo letto di ospedale, l’ex pilota statunitense si spense a causa delle gravi ferite riportate. Dopo circa un anno e mezzo, dal maledetto giorno che condannò a Morte il motociclista amato ...