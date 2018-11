Caso Regeni | Procura di Roma indaga 7 agenti dei servizi egiziani

Caso Regeni - Roma indaga 007 egiziani : Verranno effettuate all'inizio della prossima settimana le prime iscrizioni nel registro degli indagati da parte dei pm di Roma nell' inchiesta per il sequestro e l'uccisione di Giulio Regeni , il ...

Caso Regeni - procura indaga 7 agenti 007 : 16.31 Sette agenti, appartenenti ai Servizi Segreti egiziani,finiranno nel registro degli indagati nell'indagine della procura di Roma sulla morte di Giulio Regeni.Nei loro confronti i pm contestano il reato di sequestro di persona. L'iscrizione formale verrà fatta dal Pm Colaiocco la prossima settimana. Il coinvolgimento dei sette è legato anche all'analisi dei tabulati telefonici da cui risulta che il giovane ricercatore italiano era ...

Fico : "Stop ai rapporti diplomatici con l'Egitto finché non ci sarà una svolta sul Caso Regeni" : "Con grande rammarico annuncio ufficialmente che la Camera dei deputati sospenderà ogni tipo di relazione diplomatica con il Parlamento egiziano fino a quando non ci sarà una svolta vera nelle indagini e un processo che sia risolutivo", ha dichiarato stamane il presidente della Camera Roberto Fico riferendosi al caso dell'omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni.

Non ci sono progressi sul Caso Regeni : L'ennesimo incontro tra i procuratori italiani e quelli egiziani non ha portato a niente («una presa in giro») e l'indagine va verso l'archiviazione, secondo i giornali

Caso Regeni : Roma accusa di depistaggio poliziotti e 007 egiziani : I pm di Roma si apprestano a formalizzare le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Si tratta di poliziotti e appartenenti al servizio segreto civile egiziano che avrebbero messo in atto il ...

Caso Regeni - in arrivo i primi indagati : Sono i sospettati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Regeni. Sono gli uomini che hanno messo in atto il depistaggio per complicare la ricerca della verità su quanto avvenuto tra il 25 gennaio e il 4 febbraio del 2016 al Cairo. Ne sono convinti gli inquirenti della Procura di Roma che è pronta a dare una svolta decisiva all'indagine sul ricercatore italiano procedendo con le prime iscrizioni nel registro degli indagati.

Caso Regeni - "presto i primi indagati" : La Procura di Roma vuole dare un'accelerata al Caso Regeni e per questo i pm capitolini sono intenzionati a procedere con le prime iscrizioni nel registro degli indagati per il sequestro e l'uccisione ...

Caso Giulio Regeni : procura di Roma accelera - presto i primi indagati - : Tra questi vi sono poliziotti e 007 egiziani ritenuti responsabili del sequestro del ricercatore friulano e della successiva attività di depistaggio.

Moavero : 'Ad Al Sisi abbiamo ricordato che il Caso Regeni è priorità' - : Durante il bilaterale con il presidente egiziano al summit di Palermo si è parlato del ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo. Il ministro degli Esteri: "Ribadito che l'Italia non dimentica ...

Palermo - Egitto : incontro Conte-Sisi soprattutto sul Caso Regeni : L'incontro fra il premier Giuseppe Conte e il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi a Palermo "ha riguardato in particolare le inchieste in corso sull'omicidio dell'accademico italiano Giulio ...

Fico : per Juncker il Caso Regeni è un problema europeo : Roma, 9 ott., askanews, - 'Sono contento di aver potuto affrontare con il presidente della Commissione europea il caso di Giulio Regeni. L'Italia troppo spesso è stata lasciata sola dall'Europa, così ...

