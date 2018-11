huffingtonpost

: ?? Dopo 38 furti ad #Arezzo il gommista Fredy Pacini scopre un #ladro e si difende sparando. Ora è indagato per ecc… - GiovanniToti : ?? Dopo 38 furti ad #Arezzo il gommista Fredy Pacini scopre un #ladro e si difende sparando. Ora è indagato per ecc… - HuffPostItalia : Caso ladro ucciso, Renzi attacca Salvini: 'Fa lo sciacallo, non il ministro' - beretta_g : @frain_rx @saletthacarlo Le è chiaro che nel caso di Monte S. Savino non ci sono moglie e figli e che nessun ladro… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Matteocontro Matteosu Facebook. "Un piccolo imprenditore haunche si era introdotto di notte nella sua azienda - scrive l'ex premier -. Da quello che si legge, l'uomo era esasperato per aver subito 38 rapine negli ultimi anni. E pare che sia molto provato per ciò che è accaduto: 'Non volevo ucciderlo, ho mirato alle gambe' avrebbe detto. Ciascuno di noi può commentare come se fosse al Bar questa vicenda, triste e dolorosa. Ed è ovvio che riparta la discussione sulla legittima difesa. Oltre che le discussioni tra amici: giusto prendere il porto d'armi, no meglio non farlo, tu che avresti fatto al posto suo?, ha fatto bene, ha sbagliato, non aveva altre possibilità, una gomma non vale una vita umana, eccetera eccetera. Un dibattito duro, ma comprensibile. C'è solo un uomo in Italia che non ha il diritto di parlare ...