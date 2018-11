Caso Di Maio | dov' è la notizia? E' colpevole di vivere a Napoli

Reddito di cittadinanza - il Caso delle tessere. Di Maio : «Ordine alle Poste» Ma c’è l’incognita della manovra : Il vicepremier M5S ha annunciato il via alle «Carte di cittadinanza» per il sussidio. Ma la legge che lo istituisce ancora non è approvata. E in tv la sottosegretaria Castelli non risponde

Lavoro nero nell'azienda - Luigi Di Maio sotto botta. Pubblica i documenti ma non chiariscono il Caso. Si apre il conflitto d'interessi sugli ispettori del lavoro : Scende sul terreno di battaglia il ministro della Difesa. Non per proteggere i confini italiani italiani bensì quelli del Movimento 5 Stelle. Anche Elisabetta Trenta si schiera con Luigi Di Maio dopo che la trasmissione Le Iene ha rivelato casi di lavoro nero nell'azienda del padre. "È inaccettabile - scrive su Facebook - accostare questa farsa al caso del papà della Boschi. Chi muove attacchi contro Di Maio è senza ...

Caso Di Maio : ipotesi di lavoro irregolare per diversi manovali : Possono dirsi giorni difficili per il Vice-premier Luigi Di Maio, a seguito della divulgazione di una prima testimonianza di presunto lavoro in nero offerto dalla ditta edile della sua famiglia; dopo le scottanti dichiarazioni rilasciate dal manovale Salvatore Pizzo, sono sopraggiunte delle nuove testimonianze, e in tutto sarebbero più di uno gli operai che avrebbero lavorato in nero per la ditta Di Maio senior. Le Iene e il nuovo servizio ...

Di Maio : 'Chiudiamo la ditta di famiglia' - è ancora bufera sul Caso dei lavoratori a nero : Il vice premier Di Maio, durante un servizio delle Iene, ha confermato che suo padre aveva un lavoratore in nero che lavorava nell'impresa di famiglia. L'inchiesta del programma di Italia 1 però si è allargata anche al ministro stesso, ponendo dubbi sul passato del vicepremier, al quale ha chiesto se fosse regolarmente registrato quando lui stesso lavorava nell'impresa del padre. Di Maio conferma che l'azienda di famiglia ha avuto un lavoratore ...

Caso Di Maio - 'L''operaio era candidato con il Pd' - Ma è una fake news : Basta a chi fa politica con la menzogna, la falsità, le offese. Facciamolo sapere a tutti e smascheriamo questo schifo senza fine". Intanto il messaggio è stato modificato , lasciando l'immagine e ...

Di Battista : “Renzi e Boschi parlano sul Caso del padre di Luigi Maio? Luigi è un signore in confronto a loro : Di Battista: “Renzi e Boschi parlano sul caso del padre di Luigi Maio? Luigi è un signore in confronto a loro Il caso del padre di Luigi di Maio che aveva lavoratori in nero sulla propria azienda ha alzato un polverone per i 5 stelle, in molti si sono schierati a favore di Luigi, ma una parte politica attacca Luigi. Quella di Luigi Di Maio sulla vicenda di suo padre è stata “una reazione da signore, una reazione da Luigi Di Maio”. Lo ...

Caso Le Iene – lavoro nero - le 5 domande del PD : “Luigi Di Maio era regolarmente assunto?” : Il Partito Democratico affonda il colpo sulla vicenda del presunto lavoro nero nella ditta di famiglia di Di Maio e chiede chiarimenti direttamente al vicepresidente del Consiglio e ministro del lavoro: "Quando ha lavorato per la ditta del padre, era regolarmente assunto? E perché nel suo curriculum non si parla dell'Ardima?"Continua a leggere

Di Maio sul Caso dipendenti in nero : «Ho lavorato per papà ma ero in regola» : Il ministro del Lavoro in tv: «Vi farò avere i documenti». Polemica anche su un immobile di famiglia: «Non è accatastato»

Le Iene 'une e trine'. Il Caso Di Maio coinvolge anche Di Martedì e Cartabianca : Le Iene in onda su Italia 1, ma indirettamente anche su La7 e Raitre. E’ accaduto Martedì sera, con la vicenda riguardante Luigi Di Maio che ha tenuto banco su ben tre reti.La questione del lavoro nero riscontrato nell’impresa di proprietà del padre del vice-premier è stata ripresa dal programma Mediaset, ma allo stesso tempo ha nutrito il dibattito a Di Martedì e Cartabianca, che non hanno fatto altro che lanciare il nuovo servizio di ...

Denunciato un tentativo di sabotaggio mediatico sul Caso dell'operaio in nero dei Di Maio : La faccia di Salvatore Pizzo, l'operaio che lavorava in nero nella fabbrica di Antonio Di Maio, padre del Vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, sarebbe una "bufala", o, come si dice utilizzando la più elegante (per alcuni) terminologia inglese, una fake news creata ad arte per colpire la trasmissione televisiva "Le iene" rea di aver ficcato il naso negli affari privati della famiglia Di Maio. Con un ...

La fake news sul Caso Di Maio : "L'operaio era candidato con il Pd" : Leonardo Marras, capogruppo toscano dei dem, insultato e offeso sui social. Ma il post era una bufala. Solidarietà del gruppo regionale M5s