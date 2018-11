Casellati | vita umana è valore primario

Ponte Genova - Casellati : "La parola d'ordine è tempestività" : "I cittadini vogliono solo normalità" "Non c'è nessun'altra richiesta da parte dei nostri cittadini che un ritorno alla normalità, perché qui la vita è cambiata"- ha aggiunto- "Anche il mondo del ...

Casellati - parola d'ordine è tempestività : La città deve tornare ad essere come prima, non può restare isolata dal resto dell'Italia e dall'Europa, non può essere emarginata dal mondo". Lo ha detto il presidente del Senato, Maria Elisabetta ...

Taglio dei vitalizi : Casellati vince contro il Senato e ottiene gli arretrati del suo : Paradosso al Senato: mentre Maria Elisabetta Alberti Casellati dà il via libera ai tagli dei vitalizi, vince la causa contro Palazzo Madama e ottiene gli arretrati del suo. Oggi, mercoledì 3 ottobre, la seconda carica dello Stato presenterà in Consiglio di presidenza del Senato la delibera per tagliare le pensioni degli eletti, ma intanto non ha trascurato una vicenda a lei assai cara, ossia quella relativa agli arretrati del proprio ...

Vitalizi - al via discussione per il taglio anche al Senato. Questore M5s Bottici : “Testo Casellati diverso da quello di Fico” : Quasi tre mesi dopo che la Camera ha approvato il taglio dei Vitalizi per gli ex deputati, il Senato avvia l’iter in ufficio di presidenza. La presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Alberti Casellati non ha mai nascosto le sue perplessità sull’intervento retroattivo e ha deciso di prendere più tempo rispetto ai colleghi di Montecitorio per elaborare il testo. Ora la Questore M5s Laura Bottici ha dichiarato che il documento ...

Vitalizi : Bottici - Casellati cambia testo : ANSA, - ROMA, 3 OTT - "La buona notizia è che, grazie alla nostra determinazione, oggi la presidente Casellati presenterà al Consiglio di Presidenza del Senato una delibera per il ricalcolo dei ...

