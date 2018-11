Casa a fuoco nell' Indiana | morti 4 bimbi | ' Non escludiamo alcuna pista'

Dà fuoco a Casa per imminente sfratto : ANSA, - MILANO, 28 NOV - Un uomo di 28 anni è stato denunciato per incendio doloso e danneggiamento per aver dato fuoco al proprio appartamento in via Vercesi, a Milano, dal quale sarebbe stato ...

Calabria : due giovani trovati morti in Casa - presentano ferite d'arma da fuoco alla testa : Poche ore fa in Calabria si è consumata una terribile tragedia. Due giovani ragazzi di 27 e di 32 anni infatti sono stati ritrovati privi di vita all'interno di un'abitazione di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria. I due, probabilmente amanti, sono stati ritrovarli privi di vita dal marito della donna. Gli inquirenti stanno indagando sulle cause del decesso e su cosa sia effettivamente successo, cercando di ricostruire al meglio la ...

Marco - morto a 11 anni tra le fiamme a Casa : il padre ha appiccato il fuoco per punire la moglie : Non vuole parlare Gianfranco Zani , il 53enne che giovedì ha dato fuoco alla villetta di Sabbioneta , nel Mantovano, dove fino a pochi mesi fa abitava con la sua famiglia, uccidendo il figlio di 11 ...

Un uomo dà fuoco alla Casa per punire la moglie - ma uccide il figlio : Fosse morta lei lo avremmo chiamato l’ennesimo femminicidio, invece qui la donna, che era l’obiettivo di chi ha appiccato il fuoco, non ha perso la vita. È un morto invece il figlio, un ragazzino di 11 anni, Marco, bloccato in casa dal fumo e dal fuoco appiccato dal papà nella casa di famiglia a Sabbioneta, nel mantovano. La mamma e i fratelli sono salvi e nulla hanno potuto fare per salvare l’undicenne che, come loro, era vittima da tempo della ...

Sabbioneta : artigiano appica il fuoco alla Casa e uccide il figlio undicenne : Non è bastato il divieto di avvicinarsi all'abitazione familiare imposto dal Giudice appena quattro giorni fa. Gianfranco Zani, un artigiano di 52 anni, abitante a Sabbioneta, in provincia di Mantova, è stato fermato dai carabinieri mentre era in fuga con la sua auto dopo aver dato fuoco all'abitazione familiare. In questa, forse a sua insaputa, era presente il piccolo Marco Zani, di soli 11 anni che sarebbe rimasto bloccato dalle fiamme nella ...

