Carta di Pescara | domani Lolli incontra le imprese allo stabilimento Dompè

Tumore 7.600 nuovi casi in Abruzzo - presentata la "Carta dei Servizi di Oncologia Medica" a Pescara : Pescara - In Abruzzo, nel 2017, ci sono stati 7.600 nuovi casi di Tumore, anche se l'incidenza non è in aumento rispetto agli anni passati; 58 mila le persone che, in tutta la regione, vivono con il cancro. Del totale, sono 1.391 i nuovi pazienti in cura all'ospedale di Pescara e, secondo le stime, dovrebbero essere 1.600 nel 2018. I dati sono stati illustrati nel corso della presentazione della Carta dei Servizi di Oncologia ...