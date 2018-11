Carige : ok a Capital conservation plan e linee guida nuovo piano : Roma, 29 nov., askanews, - Via libera del cda di Carige alle linee guida del nuovo piano industriale 'a seguito del Capital conservation plan, approvato nel corso della riunione'. Lo comunica la banca ...

Carige - via libera al Piano di conservazione del capitale con bond per 320 milioni : Genova - Il cda di Carige ha varato il Piano di conservazione del capitale , per mettere in sicurezza la banca e rassicurare la Bce. Quale sarà il percorso è noto da tempo. Mancavano solo i dettagli, ...

Carige scivola in Borsa - l'assemblea per l'aumento di capitale il 22 dicembre : Genova - l'assemblea per l'aumento di capitale di Banca Carige si terrà sabato 22 dicembre. Lo ha deciso il cda della banca, che procederà alla convocazione formale il prossimo 20 novembre quando ...

Banca Carige - l'assemblea per l'aumento di capitale si terrà il 22 dicembre : Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige , riunitosi in data odierna 15 novembre 2018 sotto la presidenza di Pietro Modiano, ha stabilito che l'assemblea dei Soci per decidere sull'aumento di ...

Carige : rafforzamento capitale da 400 milioni - possibile fusione : Roma, 12 nov., askanews, - Via libera del consiglio di amministrazione di Carige a un piano di 'rafforzamento del capitale per 400 milioni complessivi'. Lo comunica la banca genovese, sottolineando ...

Carige - ok a ricapitalizzazione da 400 milioni con Fondo interbancario. «Ora possibili aggregazioni» : Appare tutt’altro che scontata la partecipazione di Malacalza Investimenti, azionista di riferimento di Carige col 27,5%, alla sottoscrizione del bond At1 compreso tra i 300 e i 400 milioni di euro che la banca genovese intende emettere, in attesa di un nuovo aumento di capitale da circa 400 milioni che potrebbe essere avviato entro marzo 2019...

Il lungo giorno di Banca Carige. Verso aumento capitale e pulizia conti : Terminata la stagione delle trimestrali a Piazza Affari, gli investitori si concentrano sui singoli titoli, in particolare su Banca Carige che riunisce oggi, 12 Novembre, il Consiglio di ...

Carige - aumento di capitale da 400 milioni e bond finanziato dalle banche italiane : Nuovo aumento di capitale da 400 milioni in arrivo per Banca Carige. Il consiglio di amministrazione in programma lunedì 12 novembre varera, secondo fonti finanziarie non confermate ufficialmente, un’ampia operazione di rafforzamento patrimoniale che si strutturerà in due fasi nell’ambito di un piano unitario...

